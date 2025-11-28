Weather Update: सेन्यार के बाद अब भारत की तरफ बढ़ रहा एक और तूफान, इन राज्यों में ठंड के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

Weather Update: दिल्ली-यूपी और बिहार में सुबह-शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. आइए जानते है कि क्या है आज के मौसम का हाल

Weather Update: बीते कुछ दिनों से देश के कई इलाकों में ठंडी बढ़ गई है. मैदानी भागों में कोहरा गिरना भी प्रारंभ हो चुका है. दिल्ली-एनसीआर, यूपी और बिहार में अब सुबह-शाम कड़ाके ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है. मौसम विभाग ने तापमान में उतार-चढ़ाव, घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है. लेकिन चिंताजनक बात तो ये है कि सेन्यार तूफान के बाद अब एक और मुसीबत भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही है. बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव चक्रवात में बदल सकता है.

बारिश की संभावना

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के पास बना गहरा दबाव तेजी से मजबूत हो रहा है. इसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और केरल में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान अगले 48 घंटो में तमिलनाडु-पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल की ओर बढ़ेगा. बता दे कि सेन्यार का असर उतना हीं पड़ा था. IMD द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार, सक्रिय चक्रवाती तूफान सेन्यार मलक्का के पास कमजोर हो गया है.

कोल्ड वेव का अलर्ट

दूसरी तरफ आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 28 से 30 नवंबर के बीच सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक घना कोहरा छाया. वहीं पंजाब में 28 और 29 नवंबर को कोल्ड वेव के हालात बन सकते हैं. राजस्थान की बात करें तो 3-4 दिसंबर को प्रदेश में कोल्ड वेव का स्थिति की चेतावनी जारी की गई है. वहीं दिल्ली में सुबह और शाम में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आस-पास पहुंच रहा है.

दिल्ली और बिहार का हाल

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर 30 नवंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है. कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश होने की संभावना न के बराबर है. IMD के अनुसार, बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में शीत लहर का प्रकोप बढ़ेगा. पटना, समस्तीपुर, गोपालगंज, दरभंगा मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय,जहानाबाद समेत अन्य भागों में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा.

