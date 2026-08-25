कल का मौसम, 26 अगस्त: दिल्ली से बिहार-बंगाल तक होगी बारिश, नोएडा-गाजियाबाद में कैसा रहेगा हाल?

दिल्ली में अगर कल के मौसम की बात करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C रहने की संभावना है. इसके अलावा नोएडा-गाजियाबाद में भी बारिश की संभावना है.

IMD Weather Forecast 26 August 2026: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार (25 अगस्त) को हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 26 अगस्त को भी हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. IMD के मुताबिक, कल यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में अगर कल के मौसम की बात करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 32°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C से 27°C के बीच रहने की संभावना है. ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास रहेगा. जमीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वीय दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 15 किमी/घंटा तक हो सकती है. दोपहर के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 12 किमी/घंटा तक हो जाएगी.

कैसा होगा नोएडा-गाजियाबाद का मौसम?

बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नम हवाओं के प्रभाव से नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में बादल और बारिश का दौर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को नोएडा में गरज के साथ बारिश की संभावना है. IMD के अनुसार, नोएडा में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसके अलावा गाजियाबाद में भी 26 अगस्त 2026 को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, कल गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड और आस-पास के इलाकों में निम्न दाब क्षेत्र बनने के कारण अगले तीन दिनों तक बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में 31 अगस्त तक, पूर्वी यूपी में 26-27 अगस्त के दौरान दौरान भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्तिस्तान-मुजफ्फराबाद में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

MP-महाराष्ट्र में होगी बारिश

मध्य प्रदेश में 29 अगस्त तक, महाराष्ट्र के विदर्भ में 28 अगस्त तक और छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़, एमपी, विदर्भ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बादल गरजने की संभावना है. बिहार में कल और ओडिशा में 31 अगस्त, बंगाल में 29 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है. इस दौरान 30 से 40 किमी तक प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और गरज-बरज के साथ बारिश की संभावना है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है. यहां 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बादल गरजने की संभावना है. कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है.