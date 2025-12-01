Weather Update: दिल्ली NCR में टूटा 5 सालों का रिकॉर्ड, अब ठंड दिखाएगी असली रूप, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: मौसम विभाग की तरफ चेतावनी दी गई है कि 5 दिसंबर तक पारा तेजी से गिर सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि बीते 5 सालों में इस बार दिल्ली एनसीआर में नवंबर का महीना सबसे ठंडा रहा हैं.

Weather Update: दिल्ली एनसीआर में नवंबर में ठंड ने बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस बार नवंबर का महीना पिछले 5 सालों की मुकाबले ज्यादा ठंडा रहा. क्योंकि इस बार दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने काफी जल्दी दस्तक दे दी थी. हालांकि दिन के वक्त लोगों को सर्दी का एहसास पूरे नवंबर भर नहीं हुआ. नवंबर माह दिन में बिना सर्दी के ही बीत गया, लेकिन रातों ने कड़ाके की सर्दी का एहसास नवंबर के महीने में लोगों को कराया. आलम यह है कि ये महीना बीतते-बीतते रात में तापमान 8 डिग्री तक पहुंच जाता था.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम

अत्तराखंड कि बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार सुबह के शुरुआती घंटों में तापमान लगभग 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है और इस दौरान तापमान 11 डिग्री से धीरे-धीरे घटकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. ठंडी हवा की मौजूदगी से सुबह हल्की-सी कंपकंपी महसूस होगी. पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम साफ और ठंडा बने रहने की संभावना है. हालांकि शाम ढलते ही तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है और ठंड एक बार फिर अपना असर दिखा सकती है.

यहां पर हो सकती है बारिश

वहीं मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात दित्वा के प्रभाव से बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी और उत्तरी तमिलनाडु–पुडुचेरी क्षेत्र में मौसम बिगड़ा हुआ है. 1 दिसंबर को तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है. विभाग के अनुसार, उत्तरी तमिलनाडु में गरज, बिजली और 70–80 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इनता ही नहीं 2 से 3 डिग्री तक तापमान भी गिर सकता है. उत्तर-पूर्व भारत में अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तीन दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है.

