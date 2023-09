भारत मंडपम में भरे पानी का वीडियो वायरल, AAP और कांग्रेस ने पूछे सवाल

डीएनए हिंदी: दिल्ली में जी20 सम्मेलन भारत मंडपम में आयोजित हुआ. इसकी तमाम सुविधाओं के बारे में खूब चर्चा हुई. अब एक वीडियो के आधार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल से ही सवाल पूछे हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारत मंडपम के पास पानी भर गया है. कहा जा रहा है कि यह वीडियो शनिवार को हुई बारिश के तुरंत बाद है. हालांकि, डीएनए हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारत मंडपम के आसपास काफी पानी भर गया है और इसे हटाने की कोशिशें जारी हैं. अब इसी वीडियो को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तैयारियों और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'खोखले विकास की पोल खुल गई. G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया. 2,700 करोड़ रुपए लगा दिए गए. एक बारिश में पानी फिर गया.'

Resp @LtGovDelhi saab,

This is very serious. Even after ur 50+ inspections, if the very main area around Mandapam is submerged in water, then heads must roll. I as Minister of Delhi don’t have control over this Central Govt area, else would have assisted u sir. pic.twitter.com/hn0dSBSA78