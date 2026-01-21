FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सतीश पुनिया को इंचार्ज बेंगलुरू मेयर चुनाव, राम माधव बेंगलुरू मेयर चुनाव के प्रभारी, विनोद तावड़े केरल के चुनाव प्रभारी बनाए गए, BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का बड़ा फैसला, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के प्रभारी बने विनोद तावड़े, संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे | BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज बैठक बुलाई, BJP कार्यालय में सुबह 10 बजे से बैठक होगी | भारत ने राजनयिकों परिवारों को वापस बुलाया, बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले तनाव, भारतीय उच्चायोग ढाका में काम करता रहेगा | ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी, बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले तनाव बढ़ा, हमें ग्रीनलैंड की आवश्यकता- डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे, हमारा देश बिकाऊ नहीं, के नारे लगाए गए | BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का बड़ा फैसला, अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का फैसला, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के प्रभारी बने विनोद तावड़े, सतीश पुनिया को इंचार्ज बेंगलुरू मेयर चुनाव, राम माधव बेंगलुरू मेयर चुनाव के प्रभारी, विनोद तावड़े केरल के चुनाव प्रभारी बनाए गए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

भारत के खिलाफ धर्म को हथियार बना रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, रिपोर्ट में खुलासा

भारत के खिलाफ धर्म को हथियार बना रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, रिपोर्ट में खुलासा

₹180 करोड़ का घोटाला... कौन है श्रवण गुप्ता, जिसने बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी EMAAR को लगा दिया चूना

₹180 करोड़ का घोटाला... कौन है श्रवण गुप्ता, जिसने बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी EMAAR को लगा दिया चूना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम

टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeभारत

भारत

दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

दिल्ली के 28 प्रमुख इलाकों में पाइपलाइन मरम्मत के कारण 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी. जल बोर्ड ने नागरिकों को पानी स्टोर करने और सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 21, 2026, 06:27 AM IST

दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए एक जरूरी सूचना है. दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड ने घोषणा की है कि शहर के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक पानी की किल्लत बनी रहेगी. यह कटौती बुनियादी ढांचे के रखरखाव और नई पाइपलाइनों को जोड़ने के कार्य के कारण की जा रही है.
दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और हैदरपुर प्लांट से जुड़ी मुख्य पाइपलाइनों में मरम्मत का काम किया जाना है. इस दौरान कई क्षेत्रों में 'इंटरकनेक्शन' का कार्य भी होगा, जिसके कारण पंपिंग स्टेशन कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे.

कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित?

जल संकट का सामना मुख्य रूप से उत्तर, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के 28 इलाकों को करना होगा. प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं-
पश्चिम विहार
मुंडका
हिरण कुडना
कमरुद्दीन नगर
निहाल विहार
रणहौला गांव
बक्करवाला
नांगलोई जेजेसी
आर ब्लॉक ज्वालापुरी
राजधानी पार्क
फ्रेंड्स एन्क्लेव
कविता कॉलोनी
मोहन गार्डन ग्रुप ऑफ कॉलोनियां
मछली मार्केट बूस्टर कमांड एरिया
विकास नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां
उत्तम नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां
मटियाला
बदुसराय
उजवा
दौलतपुर
हस्तसाल
दिचाऊं कला
झरोदा गांव
मितराऊं गांव
गोपाल नगर
सैनिक एन्क्लेव और सटी कॉलोनियां
चावला गांव

कब तक रहेगा संकट?

यह कटौती 21 जनवरी सुबह से शुरू होकर 22 जनवरी की शाम तक जारी रहने की संभावना है. काम पूरा होने के बाद भी, पाइपलाइनों में दबाव सामान्य होने में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है, जिससे ऊंचे तल पर रहने वाले लोगों को पानी मिलने में देरी हो सकती है.

जल बोर्ड की सलाह

दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे इस संकट से बचने के लिए पहले से ही पर्याप्त पानी स्टोर कर लें. पीने और दैनिक कार्यों के लिए पानियां बचाकर रखें. पानी का उपयोग केवल जरूरी कामों के लिए करें और गाड़ियों की धुलाई जैसे कामों से बचें. आपातकालीन स्थिति में पानी के टैंकर मंगाने के लिए लोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों या जल बोर्ड के केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम
टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम
टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
MORE
Advertisement