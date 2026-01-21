दिल्लीवासियों सावधान! अगले 48 घंटे इन 28 इलाकों में नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

सतीश पुनिया को इंचार्ज बेंगलुरू मेयर चुनाव, राम माधव बेंगलुरू मेयर चुनाव के प्रभारी, विनोद तावड़े केरल के चुनाव प्रभारी बनाए गए, BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का बड़ा फैसला, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के प्रभारी बने विनोद तावड़े, संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे | BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज बैठक बुलाई, BJP कार्यालय में सुबह 10 बजे से बैठक होगी | भारत ने राजनयिकों परिवारों को वापस बुलाया, बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले तनाव, भारतीय उच्चायोग ढाका में काम करता रहेगा | ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी, बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले तनाव बढ़ा, हमें ग्रीनलैंड की आवश्यकता- डोनाल्ड ट्रंप, ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे, हमारा देश बिकाऊ नहीं, के नारे लगाए गए | BJP अध्यक्ष नितिन नबीन का बड़ा फैसला, अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का फैसला, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के प्रभारी बने विनोद तावड़े, सतीश पुनिया को इंचार्ज बेंगलुरू मेयर चुनाव, राम माधव बेंगलुरू मेयर चुनाव के प्रभारी, विनोद तावड़े केरल के चुनाव प्रभारी बनाए गए
दिल्ली के 28 प्रमुख इलाकों में पाइपलाइन मरम्मत के कारण 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी. जल बोर्ड ने नागरिकों को पानी स्टोर करने और सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
देश की राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए एक जरूरी सूचना है. दरअसल, दिल्ली जल बोर्ड ने घोषणा की है कि शहर के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक पानी की किल्लत बनी रहेगी. यह कटौती बुनियादी ढांचे के रखरखाव और नई पाइपलाइनों को जोड़ने के कार्य के कारण की जा रही है.
दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और हैदरपुर प्लांट से जुड़ी मुख्य पाइपलाइनों में मरम्मत का काम किया जाना है. इस दौरान कई क्षेत्रों में 'इंटरकनेक्शन' का कार्य भी होगा, जिसके कारण पंपिंग स्टेशन कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे.
जल संकट का सामना मुख्य रूप से उत्तर, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के 28 इलाकों को करना होगा. प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं-
पश्चिम विहार
मुंडका
हिरण कुडना
कमरुद्दीन नगर
निहाल विहार
रणहौला गांव
बक्करवाला
नांगलोई जेजेसी
आर ब्लॉक ज्वालापुरी
राजधानी पार्क
फ्रेंड्स एन्क्लेव
कविता कॉलोनी
मोहन गार्डन ग्रुप ऑफ कॉलोनियां
मछली मार्केट बूस्टर कमांड एरिया
विकास नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां
उत्तम नगर ग्रुप ऑफ कॉलोनियां
मटियाला
बदुसराय
उजवा
दौलतपुर
हस्तसाल
दिचाऊं कला
झरोदा गांव
मितराऊं गांव
गोपाल नगर
सैनिक एन्क्लेव और सटी कॉलोनियां
चावला गांव
यह कटौती 21 जनवरी सुबह से शुरू होकर 22 जनवरी की शाम तक जारी रहने की संभावना है. काम पूरा होने के बाद भी, पाइपलाइनों में दबाव सामान्य होने में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है, जिससे ऊंचे तल पर रहने वाले लोगों को पानी मिलने में देरी हो सकती है.
दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे इस संकट से बचने के लिए पहले से ही पर्याप्त पानी स्टोर कर लें. पीने और दैनिक कार्यों के लिए पानियां बचाकर रखें. पानी का उपयोग केवल जरूरी कामों के लिए करें और गाड़ियों की धुलाई जैसे कामों से बचें. आपातकालीन स्थिति में पानी के टैंकर मंगाने के लिए लोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों या जल बोर्ड के केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
