वक्फ संसोधन विधेयक पर JPC की बैठक के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सासंद कल्याण बनर्जी और बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय में भिड़ गए है. दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि कल्याण बनर्जी ने पहले टेबल पर जोर से हाथ पटके और फिर कांच की बोतल उठाकर तोड़ दी. इस दौरान बनर्जी के हाथ में चोट लग गई.

टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के अंगूठे और एक उंगली में चोट लगी है, जिस वजह से उन्हें प्राथमिक उपचार देना पड़ा. इस घटना के बाद का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बैठक कक्ष से कल्याण बनर्जी को वापस ले जाते दिख रहे हैं. बनर्जी के हाथ में पट्टी बंधी है.

अधिकारियों ने टीएमसी सदस्य को सूप भी पेश किया. भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति मंगलवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों के एक समूह के विचार सुन रही थी और उस समय विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि इस विधेयक से इनका क्या लेना-देना है.

अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल

बताया जा रहा है कि जेपीसी मीटिंग के दौरान रिटायर्ड जज, ओडिशा और पंचसखा प्रचार कटक, ओडिशा बानी मंडली का प्रेजेंटेशन चल रहा था. कल्याण बनर्जी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय इस पर आपत्ति जता रहे थे. सूत्रों का कहना है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

#WATCH | Delhi: Meeting of the JPC (Joint Parliamentary Committee) on the Waqf Bill begins at the Parliament Annexe. It was halted briefly after a scuffle broke out during the meeting.



According to eyewitnesses to the incident, TMC MP Kalyan Banerjee picked up a glass water… pic.twitter.com/vTR7xMwOb5