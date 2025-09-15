Waqf Law पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः वक्फ़ के लिए 5 साल की अनिवार्यता पर रोक, कलेक्टर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला

Supreme Court Waqf Act Hearing Today: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है और कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है. जानें इस मामले से जुड़ी हर एक बात...

Supreme Court Order on Waqf Act: वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है. इस कानून के खिलाफ़ 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थीं. आरोप थे कि यह कानून मुस्लिम संपत्तियों पर जबरन कब्जा करने का अधिकार सरकार को देता है. इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी कानून पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है. कोर्ट ने कानून पर रोक से इनकार किया हालांकि, इसके कई प्रावधानों पर रोक लगा दिया है.

CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुनाया. बेंच ने ऑब्जर्व किया, "किसी भी कानून पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही रोक लगाई जा सकती है. रोक नहीं लगा रहे हैं. लेकिन इसके कई प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं."

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तीन प्रमुख बातेंः

- कानून में वक्फ़ करने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने को अनिवार्य कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है.

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के पास प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला करने का अधिकार नहीं होगा. कमिश्नर को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वो संपत्ति का मालिकाना हक तय करे.

- सुप्रीम कोर्ट ने कानून के उस प्रावधान पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है जिसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान था. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं, वहीं स्टेट वक्फ़ बोर्ड में 3 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं.

कब लागू किया गया था वक्फ़ कानून?

केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ़ (संशोधन) बिल पेश किया था. विपक्ष ने इस बिल का भारी विरोध किया था. हालांकि, NDA के 288 सदस्यों के समर्थन से ये बिल लोकसभा में पास हो गया था. 4 अप्रैल को बिल राज्यसभा में पेश किया गया, वहां भी विपक्ष के हंगामे के बावजूद बिल पास हो गया. 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद वक्फ (संशोधन) कानून लागू हो गया था.

कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दर्ज की गई थीं. इन याचिकाओं पर जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह ने लगातार तीन दिन तक बैक टू बैक सुनवाई की. 22 मई को बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

