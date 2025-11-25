10 हजार साल बाद विस्फोट हुआ इथियोपिया का ज्वालामुखी, दिल्ली तक पहुंची राख, कई शहरों की उड़ानों पर असर

इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से दिल्ली पर भी खतरा मंडराने लगा है. दरअसल 130 किमी कि रफ्तार से आए राख के बादल अब दिल्ली के ऊपर भी मंडराने लगे है.

इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी फटने से कई जगह ताबाही का मंजर नजर आ रहा है. खास बात ये है कि ये ज्वालामुखी लगभग 10 हजार साल बाद विस्फोट हुआ है. अब खबर ये है कि इस ज्वालामुखी का असर दिल्ली में देखा जा रहा है. दरअसल हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने के बाद उठा राख का विशाल गुबार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंच गया. मौसम के जानकार पिछले एक दिन से इस राख वाले बादल को देख रहे थे. बताया जा रहा है कि यह राख का बादल लाल सागर पार करके करीब 130 किमी की रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा था.

राजस्थान और हरियाणा के इलाके को किया कवर

बताया जा रहा है कि दिल्ली से पहले ये बादल भारत में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के ऊपर से आया और धीरे-धीरे हरियाणा राजस्तान के बड़े हिस्से में फैल गया. विशेषज्ञों ने बताया कि यह राख बादल जमीन से 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर है. इसलिए फिलहाल लोगों की सेहत को ज्यादा खतरा नहीं है. पर फिर भी सावधानी बर्तनी जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि जगह-जगह पर थोड़ी सी राख की परत गिरे.

वीडियो आया सामने

एएनआई ने आनंद विहार इलाके से ताज़ा विज़ुअल्स जारी किए हैं, जहाँ पूरे क्षेत्र पर ज़हरीला स्मॉग छाया हुआ दिखाई देता है. हवा में धुंध की मोटी परत है और दृश्यता भी काफी कम हो गई है. सीपीसीबी (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के मुताबिक, यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402 रिकॉर्ड किया गया है, जो ‘सीवियर’ यानी ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. इस स्तर पर हवा बेहद ख़तरनाक मानी जाती है और सांस लेने से स्वास्थ्य पर तुरंत असर पड़ सकता है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इथियोपिया के ज्वालामुखी से निकली राख के कारण सोमवार को कई एयरलाइंस ने अपनी कुछ उड़ानें रद्द कर दीं. इनमें अकासा एयर, इंडिगो और KLM जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.