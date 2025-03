Babarpur name change demand: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद हर दिन कुछ न कुछ नये कदम उठा रही है. मुस्तफाबाद और नजफगढ़ के बाद दिल्ली सरकार अब बाबरपुर का नाम बदलने की मांग उठ रही है.

मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाए जाने के बाद अब ये नई मांग उठी है. भाजपा विधायक अजय महानर ने कहा है कि वे इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि बाबर एक लुटेरा और आंक्रांता था. वह हमारा हीरो कैसे हो सकता है? बाबरपुर विधानसभा सीट पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है और 2015 से लगातार यहां आप के गोपाल राय जीत रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'यह आठवीं विधानसभा है. सातवीं विधानसभा में पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो विधानसभा में मैंने मांग उठाई थी. सदन में मेरा बयान रिकॉर्ड है. जिस बाबर ने हमारे अराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को ध्वस्त कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिस बाबर ने अयोध्या का पवित्र नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया हो, वो बाबर हमारा हीरो कैसे हो सकता है?

उन्होंने आगे कहा, 'अब सवाल है कि वहां मोहनपुरी है. मोहनपुरी नाम रखा जाए. अब कुछ लोग और विपक्ष सवाल उठाएंगे कि हिंदू-मुस्लिम का मामला है तो मैं कह देता हूं कि अब्दुल कलाम साहब, इस देश के फ्रीडम फाइटर रहे अब्दुल गफ्फार और अशफाकउल्ला खान. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई या राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है तो उनके नाम पर रखिए. इसलिए मैंने कहा कि विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं है.'

Delhi: On the renaming of Babarpur, BJP MLA Ajay Mahawar says, "This is the eighth Assembly. Even during the previous Kejriwal government in the seventh Assembly, I had raised this demand. My statement is on record in the House regarding renaming Babarpur. I had said back then… pic.twitter.com/QUKSnPfhcp