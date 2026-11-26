Vivah Panchami 2026: भगवान राम और माता सीता का विवाह विवाह पंचमी के दिन हुआ था, फिर भी मिथिला के कई परिवार इस दिन अपनी बेटियों की शादी नहीं करते. जानिए इसके पीछे की मान्यता और राम-सीता के जीवन से जुड़ी पूरी कहानी.

Vivah Panchami 2026: विवाह पंचमी पर अपनी बेटियों की शादी करने से क्यों बचते हैं कई परिवार? जानिए माता सीता के जीवन से जुड़ी मान्यता और इसकी पूरी कहानी

मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह हुआ था. इस अवसर पर अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक राम-जानकी विवाह की खुशियां मनाई जाती हैं. मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं, भगवान राम और माता सीता को दूल्हा-दुल्हन के रूप में सजाया जाता है और विवाह की रस्में निभाई जाती हैं.

लेकिन इस पर्व से जुड़ी एक ऐसी मान्यता भी है, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है. जिस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसी दिन कई परिवार अपने घरों में शादी-ब्याह का आयोजन करने से बचते हैं. आखिर ऐसा क्यों है? क्या विवाह पंचमी पर शादी करना अशुभ माना जाता है? इसके पीछे माता सीता के जीवन से जुड़ी कौन-सी कहानी है?

विवाह पंचमी पर क्यों नहीं होती कई परिवारों में शादियां?

विवाह पंचमी पर शादी न करने की परंपरा खासतौर पर मिथिला क्षेत्र के कुछ समुदायों में प्रचलित है. इसके पीछे भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन से जुड़ी एक लोकमान्यता बताई जाती है.दरअसल, माता सीता को मिथिला की बेटी माना जाता है. धार्मिक कथाओं के अनुसार, राजा जनक ने उनका पालन-पोषण किया था. मिथिला के लोगों के लिए माता सीता सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि अपने घर की बेटी जैसी हैं. यही वजह है कि उनके विवाह और जीवन से जुड़ी घटनाओं को वहां विशेष भावनात्मक महत्व दिया जाता है.

लोकमान्यता के अनुसार, माता सीता को विवाह के बाद दांपत्य जीवन का सुख लंबे समय तक नहीं मिल पाया. शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें भगवान राम के साथ 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा. वनवास के दौरान रावण ने उनका हरण कर लिया. इसके बाद उन्हें कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा. अयोध्या लौटने के बाद भी उनका जीवन संघर्षों से मुक्त नहीं हुआ और अंत में उन्हें भगवान राम से अलग होकर वन में रहना पड़ा.

इन्हीं घटनाओं को याद करते हुए मिथिला के कुछ परिवार विवाह पंचमी के दिन अपनी बेटियों की शादी करने से बचते हैं. उनकी मान्यता है कि जिस दिन माता सीता का विवाह हुआ, उसी दिन अपनी बेटी का विवाह करने से उसके जीवन में भी वैवाहिक परेशानियां आ सकती हैं. हालांकि, यह एक क्षेत्रीय लोकविश्वास है, इसे पूरे हिंदू समाज पर लागू होने वाला शास्त्रीय नियम नहीं माना जा सकता.

राम-सीता के विवाह के बाद क्या-क्या हुआ था?

रामायण के अनुसार, भगवान राम और माता सीता का विवाह एक भव्य आयोजन था. मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया था. इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी.देश-विदेश के कई राजा और राजकुमार स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका. गुरु विश्वामित्र के साथ आए भगवान राम ने न केवल धनुष उठाया, बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया. इसके बाद राजा जनक ने माता सीता का विवाह भगवान राम से करने का निर्णय लिया.

इस विवाह में केवल राम और सीता ही नहीं, बल्कि उनके तीनों भाइयों का विवाह भी संपन्न हुआ था. भगवान राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ था. इस तरह मिथिला में एक साथ चार शादियों का उत्सव मनाया गया था.

माता सीता के जीवन में क्यों आया इतना संघर्ष?

भगवान राम और माता सीता का विवाह आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उनके जीवन में कई कठिन परिस्थितियां भी आईं.

जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब माता सीता ने राजमहल का सुख छोड़कर उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया. वनवास के दौरान दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया. इसी बीच रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया.

इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया. अयोध्या लौटने के बाद भी माता सीता के जीवन में कठिनाइयां खत्म नहीं हुईं. लोकापवाद के कारण उन्हें फिर से वन में जाना पड़ा. महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन-पोषण किया.

माता सीता के जीवन के इन्हीं प्रसंगों को उनकी पीड़ा और संघर्ष से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि कुछ परिवार विवाह पंचमी पर अपनी बेटियों का विवाह करने से परहेज करते हैं.

जनकपुर में धूमधाम से मनाया जाता है राम-जानकी विवाह उत्सव

विवाह पंचमी का सबसे भव्य आयोजन नेपाल के जनकपुर में देखने को मिलता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जनकपुर माता सीता की जन्मभूमि और राजा जनक की नगरी है. यहां हर साल विवाह पंचमी के अवसर पर राम-जानकी विवाह महोत्सव आयोजित किया जाता है. इस दौरान भगवान राम की बारात निकाली जाती है. अयोध्या से प्रतीकात्मक रूप में बारात जनकपुर पहुंचती है. इसके बाद भगवान राम और माता सीता का विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है.

इस आयोजन में नेपाल और भारत के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. विवाह गीत, मंगल ध्वनि, धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक रस्में इस उत्सव को खास बनाती हैं. जनकपुर में विवाह पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मिथिला की संस्कृति और परंपरा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है.

तो क्या विवाह पंचमी पर शादी करना अशुभ है?

इस सवाल का जवाब समझना जरूरी है. विवाह पंचमी पर शादी करना पूरे हिंदू समाज में अशुभ नहीं माना जाता. कुछ क्षेत्रों और परिवारों में माता सीता के जीवन से जुड़ी लोकमान्यता के कारण इस दिन विवाह नहीं किए जाते, जबकि कई अन्य जगहों पर इस तिथि को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में शुभ माना जाता है.

धार्मिक दृष्टि से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण पंचांग, तिथि, नक्षत्र और अन्य ज्योतिषीय स्थितियों के आधार पर किया जाता है. इसलिए विवाह पंचमी पर शादी करने या न करने का फैसला परिवार की परंपरा और मान्यताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.दरअसल, विवाह पंचमी का मुख्य उद्देश्य भगवान राम और माता सीता के पवित्र संबंध, समर्पण और आदर्श जीवन मूल्यों को याद करना है. इस दिन भक्त उनकी पूजा-अर्चना करके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं.