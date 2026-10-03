FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
डीजल संकट से निपटने को G7 का बड़ा कदम; खोलेंगे 10 करोड़ बैरल का आपात भंडार, अमेरिका में 6.37 डॉलर पहुंचा दाम

डीजल संकट से निपटने को G7 का बड़ा कदम; खोलेंगे 10 करोड़ बैरल का आपात भंडार, अमेरिका में 6.37 डॉलर पहुंचा दाम

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

IND vs WI: वेस्टइंडीज ने चेज किया इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट, भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे में बने 11 रिकॉर्ड्स

Opinion: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश, यूपी में 200 से कम सीट लेने के मूड में नहीं कांग्रेस

Opinion: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्पष्ट संदेश, यूपी में 200 से कम सीट लेने के मूड में नहीं कांग्रेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास

Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

SING फोरम के लिए सिंगापुर पहुंचे CM विष्णु देव साय, वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को स्थापित करने की बड़ी पहल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सिंगापुर के दौरे पर गए हैं. वहां वे 'SING फोरम 2026' के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 03, 2026, 10:29 PM IST

SING फोरम के लिए सिंगापुर पहुंचे CM विष्णु देव साय, वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को स्थापित करने की बड़ी पहल

सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, Photo Credit, X @vishnudsai

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
  • SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
  • भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा SING फोरम 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को किया गया है नामित
  • सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने किया मुख्यमंत्री श्री साय का स्वागत
  • वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत होंगी छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां, विकास की संभावनाएं और निवेश के अवसर
  • CEO राउंडटेबल में सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से होगी चर्चा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राज्य में निवेश की नई संभावनाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से आज सिंगापुर पहुंचे. सिंगापुर पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने मुख्यमंत्री श्री साय का आत्मीय स्वागत किया.

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए छत्तीसगढ़ को नमित किया गया है. सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ को अपनी उपलब्धियों, विकास की अपार संभावनाओं और निवेश के आकर्षक अवसरों को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा.

CEO राउंडटेबल में सिंगापुर के निवेशकों के साथ चर्चा होगी 

मुख्यमंत्री श्री साय SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की ओर से सहभागिता करेंगे. फोरम के दौरान आयोजित CEO राउंडटेबल में वे सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करेंगे. इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रमुखता से रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ प्रयास है कि नई औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, सुदृढ़ अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन तथा उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित किया जाए. उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री श्री साय की SING फोरम 2026 में सहभागिता वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की विकास संभावनाओं और निवेश अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर होगी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
गोवा जैसी वाइब, आलीशान लिविंग रूम..अर्चना पूरन सिंह ने दिखाया अपना नया लग्जरी विला, कोना-कोना है खास
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
बारापुला फेज-3 के पहले ही दिन 4 KM लंबा जाम, 6 से 2 लेन होते ही बिगड़ा ट्रैफिक
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
दांव पर 4.5 लाख जिंदगियां! क्लाइमेट को लेकर आई सबसे डरावनी रिपोर्ट, दुनिया के साथ-साथ भारत पर भी बड़ा खतरा
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement