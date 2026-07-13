Video: 'हनीमून कोच' के बाद अब चलती ट्रेन में पूजा, वीडियो वायरल होने पर रेलवे ने दी ये सफाई

सोशल मीडिया पर भारतीय ट्रेनों से जुड़े कई हैरान करने वाले वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार चलती ट्रेन में पूजा का एक अनोखा मामला सामने आया है.

Train Viral Video: भारतीय ट्रेनों के वायरल वीडियो की लिस्ट में अब एक नया और अनोखा मामला जुड़ गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें चलती ट्रेन के अंदर एक पंडित जी जमीन पर बैठकर बाकायदा हवन और पूजा-पाठ करवाते नजर आ रहे हैं. उनके आस-पास सफेद कपड़ों में कई लोग भी बैठे हैं जो इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने हुए हैं.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंटरनेट यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई. लोग तरह-तरह के सवाल उठाने लगे कि क्या चलती ट्रेन के डिब्बे में इस तरह पूजा करने की इजाजत है? क्या इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी नहीं हुई होगी? मामला बढ़ता देख और किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए उत्तर रेलवे को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने इस पूरे वाकये पर एक आधिकारिक सफाई जारी की.

क्या है इस वायरल वीडियो का असली सच?

रेलवे ने रविवार (12 जुलाई 2026) को स्पष्ट किया है कि यह पूजा किसी आम पैसेंजर डिब्बे में नहीं हो रही थी, जहां आम जनता सफर करती है. दरअसल, यह एक 'सैलून कार' थी, जिसे एक प्राइवेट पार्टी ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए पूरी तरह बुक किया था. रेलवे के मुताबिक, इस ग्रुप ने IRCTC के जरिए 8 जुलाई को एडवांस पेमेंट करके इस स्पेशल कोच की बुकिंग की थी.

इस एक तरफा सफर के लिए बुकिंग करने वाली पार्टी ने रेलवे को कुल 3,08,580 रुपये का भुगतान किया था. तय शिड्यूल के अनुसार, इस प्राइवेट सैलून कोच को 10 जुलाई को नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12926 के साथ जोड़ा गया था. रेलवे ने सभी सुरक्षा और परिचालन नियमों को ध्यान में रखकर ही इस कमर्शियल रन की मंजूरी दी थी.

ट्रेन के रिजर्व कोच के अंदर हो रहे पूजा-पाठ की एक वीडियो पर जब सवाल खड़ा होने लगा, तब रेलवे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उत्तर रेलवे का कहना था कि जो पार्टी ट्रेन में पूजा पाठ कर रही है, उसने पूरा कोच लगभग 3 लाख रुपये में बुक किया है। IRCTC ने 2018 में सैलून कोच बुक करने की सुविधा… pic.twitter.com/iBjeSQJYX1 — Zee News (@ZeeNews) July 13, 2026

सुरक्षा और नियमों पर रेलवे का पक्ष

उत्तर रेलवे ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, समय की पाबंदी और सुविधा के साथ रेलवे कभी कोई समझौता नहीं करता है. चूंकि यह कोच पूरी तरह से उसी परिवार या ग्रुप के लिए रिजर्व था, इसलिए इस पूजा-पाठ से ट्रेन के बाकी यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई और न ही किसी नियम का उल्लंघन हुआ. इस पूरी घटना में किसी को कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंची है.

👉🏻 The Saloon Car was booked by IRCTC on 08.07.26.The party made an advance payment of Rs 3,08,580

as commercial booking. The Saloon Car was to be attached in Train No. 12926 Paschim Express on one way journey from New Delhi (NDLS) to Mumbai (BDTS) on 10.07.2026.



👉🏻NR issued… — Northern Railway (@RailwayNorthern) July 12, 2026

रेलवे के इस स्पष्टीकरण के बाद उन कयासों और अफवाहों पर विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि आम बोगी में पूजा करके नियमों को तोड़ा गया. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग अभी भी हैरान हैं कि इतनी मोटी रकम देकर पूरी सैलून कार को इस तरह बुक किया जा सकता है.

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