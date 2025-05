How to Prevent Phone Snatching: भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने पर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपके फोन और कीमती सामान की चोरी-छिनैती न हो जाए. अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से एक ऐसा वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि छह-सात लोग मिलकर एक पैसेंजर का फोन चुरा लेते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि शख्स जैसे ही बस में दाखिल होता है. बस में पहले से मौजूद 6-7 लोग एक्टिव हो जाते हैं. दो लोग कंडक्टर के पास टिकट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, पीछे से तीन लोग कंडक्टर के पास आकर धक्का-मुक्की करने लगते हैं, सभी लोग मिलकर विक्टिम को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं. इस दौरान ग्रुप का एक व्यक्ति विक्टिम की जेब से फोन निकाल लेता है. फोन निकालकर वो पीछे खड़े शख्स को फोन पास कर देता है. जितनी देर में विक्टिम को समझ में आता है उतनी देर में वो फोन दूसरा व्यक्ति ले लेता है और उसे स्विच ऑफ करके अपनी पैंट की बेल्ट में दबाकर छुपा लेता है. विक्टम जब उसके पास पहुंचता है तो वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर दिखाता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है.

@delhipolice FIR No. 80032261/2025, filed on March 26, 2025, involves a snatching incident on a DTC bus by 8–9 individuals, with clear video evidence—but no arrests yet. With thousands, including seniors &children, traveling daily, this delay endangers public safety#PublicSafety pic.twitter.com/YmAjxbuXrQ