सामने थे DM, SP और बड़े अधिकारी, 13 साल के बच्चे ने कही ऐसी बात जीत लिया सबका दिल, वीडियो वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

"साहब... करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए", उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जब संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अफसरों से खचाखच भरे हॉल में एक 13 साल के बच्चे ने ये बात कही, तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया. सामने जिले के आला अधिकारी बैठे थे, जिनमें कलेक्टर से लेकर पुलिस के बड़े अफसर शामिल थे. लोग अपनी समस्याएं लेकर लाइन में खड़े थे, तभी आठवीं क्लास में पढ़ने वाला एक दुबला-पतला लड़का अमिताभ गुप्ता हाथ में एक कागज लेकर आगे बढ़ा. उसकी बेबाकी और सिस्टम से उपजे दर्द ने पूरे हॉल का माहौल ही बदलकर रख दिया.

'आप लोग बस बोलते हैं, ताला खुलता नहीं'

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने जब एक छोटे बच्चे को अकेले अर्जी लेकर खड़े देखा, तो हैरान होकर पूछा, "अकेले आए हो?" बच्चे ने बिना डरे कहा, "जी." इसके बाद उसने जो आपबीती सुनाई, वो किसी को भी भावुक कर दे. अमिताभ ने बताया कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. मां दूसरों के घरों में चौका-बर्तन करके जैसे-तैसे घर चलाती हैं. जिस मकान में वे रहते हैं, उसकी ताई ने उसके एक हिस्से पर जबरन ताला लगा रखा है. उसने बताया कि वह इस ताले को खुलवाने के लिए पहले भी पूर्व डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के चक्कर काट चुका है.

आदेश तो मिला, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. अमिताभ की बात सुनकर जब वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने ढाढस बंधाते हुए कहा कि "काम करवा देंगे", तो बच्चा तुरंत तपाक से बोला, "करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए जल्दी. आप लोग बस बोलते हैं, ताला कभी खुलता ही नहीं." बच्चे की इस मासूम लेकिन कड़वी सच्चाई को सुनकर वहां मौजूद कई अधिकारी मुस्कुराने लगे, लेकिन अमिताभ के भीतर का गुस्सा और लाचारी अभी शांत नहीं हुई थी.

"Karwa nahi denge, karwa dijiye...!"



13-year-old boy speaks directly to the District Magistrate over his family's grievance.



During a public grievance hearing in Lakhimpur Kheri Class 8 student Amitabh Gupta confidently explained his family's issue and urged officials to take… pic.twitter.com/1jzKLaIfo8 July 18, 2026

'रोटी का जुगाड़ नहीं, तो पढ़ाई कैसे होगी?'

डीएम ने जब बच्चे को दुलारते हुए कहा कि अभी तुम्हारी उम्र इन चक्करों में पड़ने की नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ाई करने की है, तो बच्चे का जवाब व्यवस्था के मुंह पर तमाचा था. अमिताभ ने कहा, "आप अपनी सैलरी से हमें पढ़ा तो देंगे नहीं. पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं. हमारी मम्मी रोज सिर्फ 50 रुपये की सब्जी लाती हैं, आज के जमाने में 50 रुपये में क्या आता है?"

यह सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी, बल्कि उस लाचार परिवार की हकीकत थी जहां पढ़ाई से पहले दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा है. बच्चे ने बताया कि उसकी मां महीने में बमुश्किल तीन हजार रुपये कमा पाती हैं, जिससे घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई दोनों संभालना नामुमकिन है.

जब पुलिस के सामने खोली 'कमीशन' की पोल

बातचीत के दौरान अमिताभ ने वहां बैठे पुलिस अफसरों की तरफ इशारा करते हुए एक और बड़ी बात कह दी. उसने कहा, "आप लोगों को तो बस थोड़ा कमीशन दे दो, काम हो जाता है." इस बात पर डीएम ने उसे तुरंत टोकते हुए समझाया कि इतनी कम उम्र में ऐसी कड़वी और बेबाक बातें नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगें. लेकिन बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा कि जब तक घर का कलह खत्म नहीं होगा, वह चैन से पढ़ाई कैसे कर पाएगा.

बाद में पता चला कि अमिताभ अपनी मां से यह झूठ बोलकर निकला था कि वह स्कूल से अपनी टीसी कटवाने जा रहा है, लेकिन वह सीधे अफसरों की अदालत में पहुंच गया. उसकी मां ने रोते हुए बताया कि वे बेहद तंगी में जी रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद शायद पुलिस और प्रशासन उनकी सुध लेगा.

यह घटना सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. लोग इस बच्चे की हिम्मत की दाद दे रहे हैं, लेकिन साथ ही यह वीडियो हमारे सरकारी सिस्टम की उस सुस्त रफ्तार को भी उजागर करता है, जहां एक बच्चे को हक पाने के लिए इस कदर चीखना पड़ता है.

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