Headlines

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले 10 ऑलराउंडर, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लोग नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 अभी भी लापत

Asia Cup 2025: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, चीन को दी करारी शिकस्त; ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

Ayodhya: चंद्र ग्रहण के कारण रामलला मंदिर रहेगा बंद, भक्तों को 9 घंटे तक दर्शन की नहीं होगी अनुमति

Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान

नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

दामाद के बाद अब ससुर की BSP में वापसी, अशोक सिद्धार्थ ने मायावती से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

भारत

भारत

Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीटों का बंटवारा इस दिन तक फाइनल होगा और घोषणा तेजस्वी यादव करेंगे.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 06, 2025, 09:39 PM IST

Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान

Bihar Assembly Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन रणनीति तय करने में जुटे हैं. खासकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थीं. अब इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के चीफ मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा. 

तेजस्वी यादव आधिकारिक घोषणा करेंगे

शनिवार को हुई बैठक के बाद सहनी ने कहा कि कॉर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव इस समझौते की आधिकारिक घोषणा करेंगे. उन्होंने दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है और सबकुछ सहज माहौल में तय हो रहा है. सहनी ने यह भी कहा कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका निर्णय मिलकर होगा. उनका कहना है कि महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा और सरकार बनाएगा. 

नई सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी

सहनी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि नई सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी. हालांकि डिप्टी सीएम पद को लेकर उन्होंने साफ कहा कि इस पर निर्णय सही समय पर सामने आएगा. साथ ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस गुट की संभावित भागीदारी पर भी संकेत दिए और कहा कि इस विषय पर बातचीत जारी है. 

यह भी पढ़ें: 'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी

गौरतलब है कि हाल ही में सहनी ने महागठबंधन में 60 सीटों की मांग रखी थी और साथ ही डिप्टी सीएम पद की भी दावेदारी की थी. बताते चलें मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. कभी एनडीए के साथ रहे सहनी ने 2015 में बीजेपी के लिए प्रचार किया, लेकिन बाद में महागठबंधन से जुड़ गए. 2020 में सीटों को लेकर असहमति के कारण वे एनडीए में लौटे, मगर बाद में यूपी चुनावों में उन्होंने बीजेपी का विरोध किया. सहनी की पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से निषाद, बिंद, बेलदार और नोनिया समाज में है. 

यह भी पढ़ें: Indian Railway: दिवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए आई खुशखबरी, रेलवे ने यात्रियों के चलाई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट की सारी डिटेल्स

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

