Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कब होगा सस्पेंस खत्म, VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया तारीख का ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीटों का बंटवारा इस दिन तक फाइनल होगा और घोषणा तेजस्वी यादव करेंगे.

Bihar Election 2025: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन रणनीति तय करने में जुटे हैं. खासकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थीं. अब इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के चीफ मुकेश सहनी ने साफ कहा है कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा.

तेजस्वी यादव आधिकारिक घोषणा करेंगे

शनिवार को हुई बैठक के बाद सहनी ने कहा कि कॉर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव इस समझौते की आधिकारिक घोषणा करेंगे. उन्होंने दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है और सबकुछ सहज माहौल में तय हो रहा है. सहनी ने यह भी कहा कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका निर्णय मिलकर होगा. उनका कहना है कि महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा और सरकार बनाएगा.

नई सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी

सहनी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि नई सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी. हालांकि डिप्टी सीएम पद को लेकर उन्होंने साफ कहा कि इस पर निर्णय सही समय पर सामने आएगा. साथ ही उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस गुट की संभावित भागीदारी पर भी संकेत दिए और कहा कि इस विषय पर बातचीत जारी है.

गौरतलब है कि हाल ही में सहनी ने महागठबंधन में 60 सीटों की मांग रखी थी और साथ ही डिप्टी सीएम पद की भी दावेदारी की थी. बताते चलें मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. कभी एनडीए के साथ रहे सहनी ने 2015 में बीजेपी के लिए प्रचार किया, लेकिन बाद में महागठबंधन से जुड़ गए. 2020 में सीटों को लेकर असहमति के कारण वे एनडीए में लौटे, मगर बाद में यूपी चुनावों में उन्होंने बीजेपी का विरोध किया. सहनी की पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से निषाद, बिंद, बेलदार और नोनिया समाज में है.

