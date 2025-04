Ram Navami violence Kolkata 2025: देशभर में बीते रविवार को रामनवमी का उत्सव मनाया गया. इसी बीच कोलकाता से देर रात खबर आई कि यहां हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया गया है. पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉ. सुकांत मजूमदार ने देर रात दावा कि कोलकाता के पार्क सर्कस सेवन पॉइंट इलाके में रामनवमी की शोभायात्रा पर हमला किया गया.

बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'रामनवमी जुलूस के वापस लौटने पर कोलकाता के पार्क सर्कस सेवन पॉइंट इलाके में हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बर हमला किया गया. भगवा झंडा ले जाने के कारण वाहनों पर पत्थर बरसाए गए. विंडशील्ड तोड़ दिए गए. अराजकता फैलाई गई. यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी. यह लक्षित हिंसा थी. और पुलिस कहां थी? वहीं. देख रही थी. खामोश. रीढ़विहीन.'

उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा, '@MamataOfficial द्वारा चुनी गई वही पुलिस - तुष्टिकरण की उनकी राजनीति में पूरी तरह से पंगु हो गई. निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया. यह कायरतापूर्ण निष्क्रियता एक बात साबित करती है: रामनवमी के दौरान एकजुट बंगाली हिंदुओं की दहाड़ ने व्यवस्था को हिला दिया है. ममता की लाड़ली 'शांति वाहिनी' शांतिपूर्ण नहीं है - वे घबराए हुए हैं. डरे हुए हैं! यह जान लें: यह तो बस शुरुआत है. हम कोलकाता से वादा करते हैं - अगले साल, पार्क सर्कस से और भी बड़ा, जोरदार और शक्तिशाली रामनवमी जुलूस निकलेगा और वही पुलिस वाले जो आज चुप रहे? वे हम पर फूल बरसाएंगे. इन शब्दों को याद रखें @KolkataPolice.'

