महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की सोमवार शाम दो गुटों में हिंसक झड़प हुई. औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने के लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए. इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई. वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए. इस दौरान पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं. फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि दो जेसीबी और अन्य गाड़ियों को आग लगा दी गई है. मौके पर भारी पुलिसबल तैनात है. फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने चिटनिस पार्क और महल इलाकों में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया. अधिकारियों ने बताया कि हिंसा कोतवाली और गणेशपेठ तक फैल गई. अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चिटनिस पार्क से शुक्रवारी तालाओ रोड क्षेत्र हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां दंगाइयों ने कुछ चार पहिया वाहनों में आग लगा दी.

अफवाहों पर न करें विश्वास

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति की अपील की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा. उनकी यह अपील ऐसे समय में आई है, जब शाम को मध्य नागपुर के कई इलाकों में इस अफवाह के बाद हिंसा फैल गई कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान कुरान को जला दिया गया. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोग घायल हो गए.

