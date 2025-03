केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मणिपुर की सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा. यह बैठक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली बार हुई. बैठक के बाद अमित शाह ने आठ मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बता दें, मणिपुर में पिछले डेढ़ साल से जातीय हिंसा जारी है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है.

गृह मंत्रालय के मुताबिक, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि 8 मार्च 2025 से मणिपुर में सभी मार्गों पर जनता की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित की जाए और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.' इस बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए.

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah chairs a meeting at Ministry of Home Affairs to review the security situation in Manipur. Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla and others attend the meeting. pic.twitter.com/20FTh7nkyt