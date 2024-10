राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्दीकी को शनिवार को मुंबई में तीन हमलावरों ने गोली मार दी. घटना में घायल होने के बाद उन्हें आनन-फानन में मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन लोगों ने बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई. उन्हें तीन गोलियां लगीं और उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया है. इस हादसे में उनकी जान चली गई. आपको बता दें इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ( Maharashtra Elections 2024) हैं. ऐसे में महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले इस तरह की हिंसा आतंकित करने वाली हैं.

सीने और पेट में मारी गोलियां

मिली जानकारी के मुताबिक, एनसीपी नेता पर कई राउंड फायरिंग की गई और उन्हें पेट और सीने में 2-3 गोलियां लगीं. तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है. अब उनसे पूछताछ चल रही है. आपको बता दें बाबा सिद्दीकी ने इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी (अजित पवार गुट) में शामिल हुए थे. बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से तीन बार विधायक रह चुके थे. वे महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं.

बाबा सिद्दीकी का अंतिम पोस्ट

एनसीपी नेटी बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी थीं. उन्होंने एक्स पर लिखा-सभी को दशहरा की शुभकामनाएं. मैं कामना करता हूं कि ये दशहरा आपके जीवन में खुशहाली, शांति और समृद्धि लेकर आए.



Happy #Dussehra Everyone!!!

May this Dussehra bring you all happiness, peace and prosperity ✨ pic.twitter.com/THk9Z4Wi0M