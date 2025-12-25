बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए हैं.

बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. राजनीतिक हलचल के बीच अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर हालात और तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं. इसी क्रम में राजबाड़ी जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि युवक पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, बांग्लादेश में जारी हिंसा हर दिन नया रूप लेती नजर आ रही है. 17 साल बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान की स्वनिर्वासन से वापसी के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं.

हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई

इसी माहौल में राजबाड़ी जिले के पंगसा उपजिला में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल है. घटना बीती रात करीब 11 बजे कालिमोहर यूनियन के होसेंदांगा गांव की है. मृतक की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे स्थानीय लोग सम्राट के नाम से भी जानते थे. पंगसा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक देब्रता सरकार के अनुसार, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अमृत मंडल को पंगसा उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया. हालांकि डॉक्टरों ने रात करीब 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया.

लंबे समय से जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल

पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान अमृत मंडल के साथ मौजूद उसके सहयोगी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया गया है. सलीम के पास से एक पिस्तौल और एक वन-शूटर बंदूक बरामद की गई है. वहीं, अन्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे. एएसपी देब्रता सरकार के मुताबिक, अमृत मंडल के खिलाफ पंगसा थाने में पहले से कम से कम दो मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल था. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल था.

पुलिस के अनुसार, बीती रात अमृत मंडल अपने साथियों के साथ गांव के ही एक निवासी शहीदुल इस्लाम के घर पैसे मांगने पहुंचा था. इस दौरान घरवालों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और अमृत मंडल की पिटाई कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजबाड़ी सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

