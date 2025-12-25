FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

Testicular Cancer: कैसे करें टेस्टिकुलर कैंसर की पहचान? Self-Examination के लिए अपनाएं ये तरीका

Testicular Cancer: कैसे करें टेस्टिकुलर कैंसर की पहचान? Self-Examination के लिए अपनाएं ये तरीका

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 

Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!

नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

Homeभारत

भारत

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 25, 2025, 08:51 PM IST

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

फोटो- सोशल मीडिया 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. राजनीतिक हलचल के बीच अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर हालात और तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं. इसी क्रम में राजबाड़ी जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि युवक पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, बांग्लादेश में जारी हिंसा हर दिन नया रूप लेती नजर आ रही है. 17 साल बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान की स्वनिर्वासन से वापसी के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं. 

हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई

इसी माहौल में राजबाड़ी जिले के पंगसा उपजिला में एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल है. घटना बीती रात करीब 11 बजे कालिमोहर यूनियन के होसेंदांगा गांव की है. मृतक की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे स्थानीय लोग सम्राट के नाम से भी जानते थे. पंगसा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक देब्रता सरकार के अनुसार, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अमृत मंडल को पंगसा उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले जाया गया. हालांकि डॉक्टरों ने रात करीब 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया. 

लंबे समय से जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल

पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान अमृत मंडल के साथ मौजूद उसके सहयोगी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया गया है. सलीम के पास से एक पिस्तौल और एक वन-शूटर बंदूक बरामद की गई है. वहीं, अन्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे. एएसपी देब्रता सरकार के मुताबिक, अमृत मंडल के खिलाफ पंगसा थाने में पहले से कम से कम दो मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल था. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल था.

यह भी पढ़ें: कौन है तारिक रहमान? जिन्हें कहा जा रहा बांग्लादेश की राजनीति का 'क्राउन प्रिंस', India के बारे रखते हैं ये सोच

 

पुलिस के अनुसार, बीती रात अमृत मंडल अपने साथियों के साथ गांव के ही एक निवासी शहीदुल इस्लाम के घर पैसे मांगने पहुंचा था. इस दौरान घरवालों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और अमृत मंडल की पिटाई कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजबाड़ी सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें 
Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें
क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब
क्रिसमस के लिए नहीं गाया गया था 'Jingle Bell Song', फिर क्यों हुआ इतना फेमस, यहां जानिए जिंगल बेल का मतलब
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
MORE
Advertisement