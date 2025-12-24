FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

'हम चलती-फिरती लाश बनकर जी रहे...', बांग्लादेशी हिंदू का छलका दर्द, एक इंटरव्यू में बताई हकीकत

इन दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले लगातार जारी है. यहां पर कट्टरपंथियों ने चटगांव स्थित एक हिंदू परिवार पर हमला करते हुए उसके घर को आग के हवाले कर दिया. इसी बीच एक इंटव्यू में बांग्लादेशी हिंदू युवक का दर्द छलका है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 24, 2025, 07:17 AM IST

'हम चलती-फिरती लाश बनकर जी रहे...', बांग्लादेशी हिंदू का छलका दर्द, एक इंटरव्यू में बताई हकीकत

Violence against Hindus

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले जारी हैं. यहां पर कट्टरपंथियों ने चटगांव स्थित एक हिंदू परिवार पर हमला कर दिया और उसके घर में आग लगा दी. इस आगजनी में हिंदू परिवार के पालतू जानवरों की जलकर मौत हो गई. इस घटना स्थल के पास हिंदू समुदाय को टारगेट करता हुए एक बैनर भी मिला है. इस बैनर में हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों पर शामिल होने का आरोप लगाया गया है. इतना ही नहीं उन्हें भंगीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है.

बांग्लादेशी हिंदू का छलका दर्द

इसी बीच एक बांग्लादेशी हिंदू व्यक्ति ने मीडिया चैनल आजतक से बातचीत में कहा कि 'हम जिंदा तो हैं... लेकिन चलती-फिरती लाशों की तरह जी रहे हैं.' अपनी पहचान उजागर होने के डर से उसने अपना चेहरा छिपा रखा था. उसने कहा, 'अगर आज मेरी पहचान हो गई तो कल की सुबह शायद मेरी आखिरी सुबह होगी.

उस्मान हादी की मौत के बाद

कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की, जिसके बाद चरमपंथी समूहों ने दूरदराज के गांवों तक हिंदू घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. बीते कुछ दिनों में चटगांव से मयमनसिंह तक हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं. चटगांव के दूरस्थ इलाकों से सबसे गंभीर मामले रिपोर्ट हुए हैं. पीड़ित ने 20 दिसंबर को चटगांव में हुई एक घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि वहां हिंदुओं को खुलेआम धमकियां दी जाती थी.

