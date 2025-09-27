Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

30KM दूर से ही कर देगा खात्मा... दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रहा 'अनंत शस्त्र', सेना ने कर डाली ₹30,000 करोड़ की डील

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय 

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

Homeभारत

भारत

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

Vijay rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर और नेता विजय की रैली में में 10 हजार लोगों की जगह 50000 का मजमा पहुंच गया, जिसकी वजह से भगड़द मज गई और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 27, 2025, 10:50 PM IST

Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!

Vijay rally Stampede

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तमिलनाडु के करूर में एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई है. इस हादसे में अब तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर है. इसके अलावा 58 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इस भगदड़ में लोगों की दम घुट गया. साउथ सुपरस्टार ने पिछले साल अक्टूबर में तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) नाम से पार्टी बनाई थी और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. हालांकि विजय की इस रैली में बेहद कम लोगों का ही स्पेस था, लेकिन रैली में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए. 

10,000 लोगों की थी अनुमति

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय की इस रैली में केवल 10,000 लोगो की ही अनुमति थी. लेकिन एक्टर की देखने के लिए 50 हजार लोगों का मजमा जमा हो गया, जिसकी वजह से ओवर स्पेल होने के कारण लोगों की जान चली गई है. हालांकि प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि एक्टर को देखने के लिए ज्यादा भीड़ जमा हो सकती है. 

इस हादसे में कई बच्चे और कई पूरे परिवार शिकार बन गए हैं. इस दुर्घटना में कई बच्चे घायल हो गए हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए हैं. डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर हालात का जायजा लिया है. करूर से विधायक सेंथिल बकालाजी ने दावा किया कि भगदड़ में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. 

पीएम मोदी ने भी जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, "तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद घटना से बहुत दुख हुआ है. मेरा दिल उन पीड़ित परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपनों को खो दिया. इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हिम्मत देने की कामना करता हूं. सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Donald Trump ने तैयार किया शांति बहाली का प्रस्ताव, खत्म होगा Israel-Hamas संघर्ष?
Donald Trump ने तैयार किया शांति बहाली का प्रस्ताव, खत्म होगा Israel-Hamas संघर्ष?
Uric Acid: इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
Viral Video: एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
Bihar: बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रचा खूनी षड्यंत्र, कई बार पति को स्कॉर्पियो कार से रौंदा
Bihar: बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रचा खूनी षड्यंत्र, कई बार पति को स्कॉर्पियो कार से रौंदा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE