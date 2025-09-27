Vijay rally Stampede: ग्राउंड में 10,000 लोगों का था स्पेस, एक्टर को देखने पहुंच गई 50,000 की भीड़!
Vijay rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर और नेता विजय की रैली में में 10 हजार लोगों की जगह 50000 का मजमा पहुंच गया, जिसकी वजह से भगड़द मज गई और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी.
तमिलनाडु के करूर में एक्टर और नेता विजय की रैली में भगदड़ मच गई है. इस हादसे में अब तक 31 लोगों के मारे जाने की खबर है. इसके अलावा 58 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इस भगदड़ में लोगों की दम घुट गया. साउथ सुपरस्टार ने पिछले साल अक्टूबर में तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) नाम से पार्टी बनाई थी और तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. हालांकि विजय की इस रैली में बेहद कम लोगों का ही स्पेस था, लेकिन रैली में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए.
10,000 लोगों की थी अनुमति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय की इस रैली में केवल 10,000 लोगो की ही अनुमति थी. लेकिन एक्टर की देखने के लिए 50 हजार लोगों का मजमा जमा हो गया, जिसकी वजह से ओवर स्पेल होने के कारण लोगों की जान चली गई है. हालांकि प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि एक्टर को देखने के लिए ज्यादा भीड़ जमा हो सकती है.
इस हादसे में कई बच्चे और कई पूरे परिवार शिकार बन गए हैं. इस दुर्घटना में कई बच्चे घायल हो गए हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए हैं. डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर हालात का जायजा लिया है. करूर से विधायक सेंथिल बकालाजी ने दावा किया कि भगदड़ में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.
पीएम मोदी ने भी जताया दुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, "तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद घटना से बहुत दुख हुआ है. मेरा दिल उन पीड़ित परिवारों के साथ है, जिन्होंने अपनों को खो दिया. इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हिम्मत देने की कामना करता हूं. सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."
