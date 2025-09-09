Vice President Election 2025 Live: सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी कौन होगा नया उपराष्ट्रपति? वोटों की गिनती जारी

Vice President Election 2025 Voting Live: एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मौका दिया है

भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसके फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा. वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना शुरू हो गई है. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 768 सांसदों ने वोट डाला. लोकसभा और राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 788 है, जबकि दोनों सदनों में 7 सीटें रिक्त हैं. यानी 781 सासंदों को वोट करना था, लेकिन 13 नदारद रहे. इनमें BJD 7, BRS 4, अकाल दल का एक और एक निर्दलीय सांसद ने वोट नहीं डाला.

एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मौका दिया है. नई दिल्ली स्थित नए संसद भवन में मतदान हुआ. जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम दिग्गजों ने अपने मतधिकार का प्रयोग किया.

खड़गे के घर पहुंचे सुदर्शन रेड्डी

संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने के बाद विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे.

कुल कितने मतदाता?

लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है. राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं. इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या 788 हो जाती है. ये सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालते हैं. लेकिन राज्यसभा 6 और लोकसभा की 1 सीट खाली होने की वजह से निर्वाचन मंडल की मौजूद संख्या 781 है. जीत के लिए उम्मीदवार को 391 वोट हासिल करने होंगे.

