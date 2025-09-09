Vice President Election 2025: 'जीत का आंकड़ा हमारे साथ', अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है नंबर गेम?

Vice President Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है. इस चुनाव का रिजल्ट आज रात तक घोषित कर दिया जाएगा.

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 (Vice President Chunav 2025) के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है. उन्होंने 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के जीत का दावा किया है. साथ ही उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है.

दरअसल, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि किसकी जीत की उम्मीद है? इसपर सपा अध्यक्ष ने फुल कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए कहा, 'जब नतीजे घोषित होंगे तो जीत का आंकड़ा इंडिया ब्लॉक के साथ होगा.' यानी उनका इशारा था कि 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की जीत पक्की है.

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या कहता है आंकड़ा?

लेकिन आंकड़ों को देखें तो नतीजे NDA के सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में लग रहे हैं, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर 422 सांसदों का बहुमत है. जीत के लिए 391 वोटों की आवश्यकता है. लेकिन इसके बावजूद अखिलेश का इतना आत्मविश्वास से कहना लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना हो सकती है.

इन पार्टियों ने मतदान से बनाई दूरी

इस चुनाव में 7 सांसदों वाली बीजू जनता दल (BJD), 4 सांसदों वाली भारत राष्ट्र समिति (BRS) और अकाली दल ने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है. विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के पास करीब 324 सांसदों का समर्थन है.

यह भी पढ़ें- उपराष्ट्रपति चुनाव लाइव अपडेट: कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी? मतदान हुआ शुरू

अगर NDA के सहयोगी टीडीपी 18 सांसद (लोकसभा और राज्यसभा), जेडीयू 16 सांसद (लोकसभा और राज्यसभा), एलजेपी 5 सांसद वाली पार्टियां क्रॉस वोटिंग कर दें तो NDA उम्मीदवार का गेम बिगड़ सकता है. शायद अखिलेश यादव इसी की ओर इशारा कर रहे हों.

INDIA ब्लॉक को भी क्रॉस वोटिंग का डर?

इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने क्रॉस वोटिंग की अटकलों को खारिज किया है. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव में जीतने जा रहे हैं. मैं केवल लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने यह नहीं कहा कि क्रॉस-वोटिंग होगी. मुझे नहीं पता कि क्रॉस-वोटिंग क्या होती है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.