मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश में हो रही हिंदु हत्याओं को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने आज बांग्लादेशी हाई कमीशन का घेराव किया है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 23, 2025, 02:56 PM IST

बांग्लादेश में लगातार हो रही घटनाओं के असर अब भारत तक पहुंच गया है. देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश में हो रही हिंदु हत्याओं को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया. बता दें कि बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉबलिंचिंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. 

बांग्लादेशी हाईकमीशन के बाहर प्रगदर्शन

इसी के विरोध में आज दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों का जमावड़ा देखने को मिला. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई अन्य हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करके उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. 

पुलिस बल की तैनाती

बता दें कि बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर के भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है और आने-जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है. 

उच्चायोग के बाहर चिपका नोटिस

दूसरी तरफ बांग्लादेश उच्चायोग में वीजा और काउंसलर सेवाओं जैसा काम-काज तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. बता दें कि उच्चायोग के बाहर गेट नबंर तीन के बाहर एक नोटिस भी लगाया गया है. इस नोटिस में साफ तौर पर वीजा और काउंसलिंग सेवाओं के निलंबन की जानकारी दी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

