बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

बांग्लादेश में लगातार हो रही घटनाओं के असर अब भारत तक पहुंच गया है. देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश में हो रही हिंदु हत्याओं को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया. बता दें कि बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉबलिंचिंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है.

बांग्लादेशी हाईकमीशन के बाहर प्रगदर्शन

इसी के विरोध में आज दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों का जमावड़ा देखने को मिला. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई अन्य हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करके उन्हें ऐसा करने से रोक दिया.

पुलिस बल की तैनाती

बता दें कि बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर के भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है और आने-जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है.

उच्चायोग के बाहर चिपका नोटिस

दूसरी तरफ बांग्लादेश उच्चायोग में वीजा और काउंसलर सेवाओं जैसा काम-काज तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. बता दें कि उच्चायोग के बाहर गेट नबंर तीन के बाहर एक नोटिस भी लगाया गया है. इस नोटिस में साफ तौर पर वीजा और काउंसलिंग सेवाओं के निलंबन की जानकारी दी है.

