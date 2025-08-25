Add DNA as a Preferred Source
महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

सरकार की इस योजना से हर महीने पाएं 5000 रूपये की पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Rashifal 25 August 2025: सिंह और धनु वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में हॉगकॉग के इस खिलाड़ी का नाम

भारत

अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Old Vehicle Registration Renewal: केंद्र सरकार ने देश भर में 20 साल और उससे अधिक पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दी है. लेकिन नियमों के मुताबिक, वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा. इसके लिए लोगों को भारी फीस देनी होगी.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 25, 2025, 06:49 AM IST

Vehicle Registration: वाहनों को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें उन्होंने 15 साल से अधिक के वाहनों को चलाने की अनुमति दी है. लेकिन वाहनों को सड़क पर चलाने से पहले रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा. 15 साल से अधिक पुराने वाहनों केक रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए भारी फीस देनी होगी.

नए नियमों के मुताबिक, महंगा हुआ 20 वर्ष पुराने वाहनों का नवीनीकरण

वाहनों का नवीनीकरण कराना अब महंगा हो गया है. इसके लिए अब वाहन मालिकों को दोगुनी फीस देनी पड़ेगी. अब वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के बाद 20 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चला सकेंगे. वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 20 साल तक रजिस्टर किया जा सकता है. ऐसे में वाहन को 15 साल पूरे होने पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ाकर 20 साल कर सकते हैं.

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

20 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी भारी फीस

- मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क - 2,000 रुपये
- तिपहिया वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क - 5,000 रुपये
- आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहनों के लिए शुल्क - 20,000 रुपये
- चार और इससे अधिक पहियों वाले आयातित वाहनों के लिए - 80,000 रुपये
- अन्य वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क - 12,000 रुपये

आपको वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए मोटी रकम देनी होगी. आपके वाहन के 15 साल पूरे हो गए हैं तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकते हैं.

