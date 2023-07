Veer Bal Diwas क्यों मनाया जा रहा है, मासूम साहिबजादों पर कैसे हुआ था जुल्म, पढ़िए पूरी कहानी

डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली में 'वीर बाल दिवस' (Veer Bal Diwas) मनाया गया. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और गुरु गोबिंद सिंह (Guru Gobind Singh) को याद किया. इसके साथ ही पीएम मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह छोटे साहिबजादों के बलिदान को नमन किया. पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि औरंगजेब तलवार का जोर दिखाकर गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों का धर्म बदलना चाहता था. उन्होंने कहा कि इतिहास के नाम पर हमें कुछ चुनिंदा हिस्से पढ़ाए गए जिसने हमें हीन भावना से भर दिया.

पीएम मोदी ने साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए कहा, "उस दौर की कल्पना करिए! औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ, गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे. जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आततायी मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया. भारत के वो बेटे, वो वीर बालक, मौत से भी नहीं घबराए. साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया लेकिन इतनी बड़ी 'शौर्यगाथा' को भुला दिया गया. लेकिन अब 'नया भारत' दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है."

