किसी ने गोलीबारी के बीच जवानों तक पहुंचाया खाना, तो कोई अपनों को बचाने मगरमच्छ से भिड़ा... बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों की कहानी

वीर बाल दिवस 2025 पर राष्ट्रपति ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया. इन बच्चों ने वीरता, खेल, विज्ञान, कला और सेवा में देश को प्रेरित किया.

वीर बाल दिवस 2025 पर देश ने उन बच्चों को नमन किया, जिन्होंने छोटी उम्र में बड़ा साहस दिखाया. 26 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए. बताते चलें, यह दिन सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है. साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. इस साल 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से करीब 20 बच्चों को सम्मानित किया गया.

बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 पाने वाले ये बच्चे साबित करते हैं कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती. हरियाणा की अंतरराष्ट्रीय पैरा-एथलीट ज्योति को खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों और संघर्ष के लिए सम्मान मिला. वहीं हैदराबाद के युवा पर्वतारोही पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय ने सबसे कम उम्र में सभी सात महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़कर देश का नाम रोशन किया.

तबला वादक सुमन सरकार को मिला सम्मान

कला और संस्कृति के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तबला वादक सुमन सरकार को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कम उम्र में ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान बनाई. गुजरात के सूरत जिले की 7 वर्षीय शतरंज ग्रैंडमास्टर वाका लक्ष्मी प्रज्ञिका ने फिडे वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप 2025 में सभी मुकाबले जीतकर विश्व खिताब अपने नाम किया.

करंट से एक बच्चे की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई

वीरता की बात करें तो तमिलनाडु की 8 वर्षीय ब्योमा ने करंट से एक बच्चे की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई. उनके अदम्य साहस के लिए उनकी मां अर्चना शिवरामकृष्णन ने मरणोपरांत पुरस्कार ग्रहण किया. बिहार के कैमूर जिले के कमलेश ने दुर्गावती नदी में डूब रहे बच्चे को बचाने के दौरान जान गंवाई, उनके पिता दुखी शाह ने यह सम्मान प्राप्त किया.

मगरमच्छ से भिड़कर अपने पिता की जान बचाई

उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी 9 वर्षीय अजय राज ने मगरमच्छ से भिड़कर अपने पिता की जान बचाई, जबकि केरल के 11 वर्षीय मोहम्मद सिद्दान ने करंट से अपने दो दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाला. पंजाब के फिरोजपुर के 10 वर्षीय श्रवण ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी के बीच जवानों तक चाय-दूध पहुंचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की.

वैभव सूर्यवंशी को भी शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान

खेलों में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 क्रिकेट में पुराने रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा. आंध्र प्रदेश की पैरा-एथलीट शिवानी होसरु उप्परा, झारखंड की फुटबॉलर अनुष्का, छत्तीसगढ़ की जूडो खिलाड़ी योगिता मंडावी और भारत की सबसे कम उम्र की तैराकों में शामिल धिनिधि देसिंगु को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला.

विज्ञान और समाज सेवा में भी बच्चों का कमाल

विज्ञान और समाज सेवा में भी बच्चों ने कमाल किया. उत्तर प्रदेश की पूजा ने धूल-रहित थ्रेसर मशीन बनाई, महाराष्ट्र के अर्णव महर्षि ने पेटेंट प्राप्त AI सॉफ्टवेयर विकसित किया और असम की ऐशी प्रिषा बोराह ने बिना बिजली चलने वाली पेंसिल मशीन और ग्रेवाटर सिस्टम तैयार किया.

मिजोरम की यूट्यूबर एस्तेर लालदुहावमी हनामते को कला-संस्कृति के लिए, जबकि चंडीगढ़ के समाजसेवी वंश को सामाजिक सेवा के लिए बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

