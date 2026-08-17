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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी और राम माधव... नितिन नवीन की टीम का ऐलान, किसे-किसे मिली जगह?

नितिन नवीन की टीम में राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत, दिल्ली से राम माधव, ओडिशा से बैजयंत जय पांडा, आंध्र प्रदेश से डी. पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और तारिक मंसूर को जगह दी गई है.

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Rishi Kant

Updated : Aug 17, 2026, 03:37 PM IST

वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी और राम माधव... नितिन नवीन की टीम का ऐलान, किसे-किसे मिली जगह?

बीजेपी की नई टीम का ऐलान

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भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है. नितिन नवीन की इस टीम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राम माधव को भी जगह मिली है. इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी इसमें शामिल किया गया है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इसमें जगह मिल सकती है, हालांकि उन्हें फिलहाल बीजेपी संगठन में नहीं लाया गया है. 

किसे-किसे मिली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी?

राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत, दिल्ली से राम माधव, ओडिशा से बैजयंत जय पांडा, आंध्र प्रदेश से डी. पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा और तारिक मंसूर, गुजरात से श्रीमती वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, कर्नाटक से एम. नागराज और पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.

स्मृति ईरानी और सतीश पूनिया बने राष्ट्रीय महामंत्री 

इसके अलावा बीएल संतोष को बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी गई है. शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह-महामंत्री बनाया गया है. महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, दिल्ली से सुनीलबंसल, त्रिपुरा से बिप्लव कुमार देव, उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी, राजस्थान से सतीश पूनिया, मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी और हरियाणा से संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाते हुए संगठन में लाया गया है.

ये भी पढ़ें- शहजाद पूनावाला पहले ही दे चुके थे इस्तीफा, फिर BJP छोड़ने का क्यों किया ऐलान?

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