भारतीय वास्तु शास्त्र और चीनी फेंगशुई दोनों में दिशाओं, प्रकृति और ऊर्जा के संतुलन को महत्व दिया जाता है. लेकिन क्या इनके नियम एक ही घर में अपनाए जा सकते हैं? जानिए ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा से वास्तु और फेंगशुई की समानताएं, अंतर और दोनों को साथ अपनाने का सही तरीका.

घर में वास्तु और फेंगशुई दोनों अपनाना सही या गलत? एक्सपर्ट से समझें नियमों का अंतर

Feng Shui: घर बनवाते समय या घर की सजावट करते हुए वास्तु शास्त्र के नियमों का ध्यान रखने की सलाह अक्सर दी जाती है. मुख्य दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, रसोई कहां बनानी चाहिए और पूजा घर की सही जगह क्या है, ऐसे कई सवालों के जवाब वास्तु में मिलते हैं. लेकिन घर को व्यवस्थित करने और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह की बात आती है तो चीन की प्राचीन परंपरा फेंगशुई का जिक्र भी होने लगा है.

फेंगशुई में घर के भीतर फर्नीचर की स्थिति, पौधों की व्यवस्था, रोशनी और पानी से जुड़ी सजावटी वस्तुओं को महत्व दिया जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय वास्तु शास्त्र और चीनी फेंगशुई के नियम एक ही घर में अपनाए जा सकते हैं? क्या दोनों की मान्यताएं एक-दूसरे से मेल खाती हैं या कुछ नियम आपस में टकराते भी हैं? ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, इन दोनों परंपराओं का उद्देश्य मनुष्य और उसके आसपास के वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, हालांकि इनके सिद्धांत और तरीके अलग-अलग हैं. आइए समझते हैं वास्तु और फेंगशुई का अंतर और दोनों को एक साथ अपनाने से जुड़ी जरूरी बातें.

1. वास्तु शास्त्र क्या है?

वास्तु शास्त्र भारत की प्राचीन स्थापत्य परंपरा है. इसमें भवन निर्माण से लेकर घर के कमरों की दिशा, दरवाजे, खिड़कियां और अलग-अलग हिस्सों की व्यवस्था तक के लिए कई सिद्धांत बताए गए हैं. वास्तु का आधार पंचमहाभूत माने जाते हैं. ये पांच तत्व हैं- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश.

वास्तु शास्त्र में इन पांच तत्वों के साथ दिशाओं को भी विशेष महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि घर का निर्माण और उसमें मौजूद वस्तुओं की व्यवस्था प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए. उदाहरण के लिए, रसोई, पूजा स्थल, शयनकक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार की दिशा को लेकर वास्तु में अलग-अलग नियम बताए गए हैं.

इस परंपरा का मूल विचार मनुष्य के रहने के स्थान और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना है. वास्तु के अनुसार घर का वातावरण व्यवस्थित और संतुलित होना चाहिए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को सुख-सुविधा और मानसिक शांति मिल सके.

2. फेंगशुई क्या है?

फेंगशुई चीन की प्राचीन परंपरा है. चीनी भाषा में 'फेंग' का अर्थ हवा और 'शुई' का अर्थ पानी होता है. इसका मूल आधार प्रकृति में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा यानी 'ची' (Qi) के संतुलन से जुड़ा है.

फेंगशुई में घर की बनावट, फर्नीचर की स्थिति, दरवाजों की दिशा, रोशनी, हवा और सजावटी वस्तुओं की व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसमें यिन-यांग सिद्धांत के साथ पांच तत्वों को भी महत्व दिया जाता है. ये तत्व हैं- लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल.

फेंगशुई की मान्यता के अनुसार घर में ऊर्जा का प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए. इसके लिए घर को साफ-सुथरा रखने, अनावश्यक सामान हटाने, प्राकृतिक रोशनी आने देने और वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से रखने पर जोर दिया जाता है.

3. वास्तु और फेंगशुई में क्या हैं समानताएं?

भले ही वास्तु शास्त्र भारत की परंपरा है और फेंगशुई चीन की, लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी समानताएं दिखाई देती हैं.

प्रकृति को महत्व: दोनों प्रणालियां प्रकृति के तत्वों और मनुष्य के जीवन पर उनके प्रभाव को महत्वपूर्ण मानती हैं.

दिशाओं का ध्यान: घर की बनावट और वस्तुओं की व्यवस्था में दिशाओं की भूमिका को महत्व दिया जाता है.

ऊर्जा का संतुलन: वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा और फेंगशुई में ची के प्रवाह को संतुलित रखने की बात कही जाती है.

स्वच्छता और रोशनी: दोनों में घर को साफ-सुथरा, हवादार और प्रकाशयुक्त रखने पर जोर दिया जाता है.

मानसिक शांति: दोनों परंपराओं का उद्देश्य रहने की जगह को ऐसा बनाना है, जहां व्यक्ति सहजता और सुकून महसूस कर सके.

इस तरह दोनों का मूल विचार मनुष्य और उसके आसपास के वातावरण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है.

4. क्या वास्तु और फेंगशुई के नियम आपस में टकराते हैं?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. दरअसल, वास्तु और फेंगशुई का उद्देश्य भले ही मिलता-जुलता हो, लेकिन दोनों के नियम और उनके पीछे की मान्यताएं अलग हैं. वास्तु में पंचमहाभूत और दिशाओं के आधार पर घर की व्यवस्था को समझा जाता है, जबकि फेंगशुई में ची ऊर्जा, यिन-यांग और पांच तत्वों के संतुलन पर जोर दिया जाता है.

उदाहरण के लिए, वास्तु में पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं, जबकि फेंगशुई में लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल को पांच तत्व माना जाता है. दोनों में पांच तत्वों की अवधारणा तो है, लेकिन उनकी प्रकृति और व्याख्या एक जैसी नहीं है.

इसी तरह किसी वस्तु को रखने की दिशा या स्थान को लेकर दोनों परंपराओं में अलग-अलग सुझाव मिल सकते हैं. ऐसे में बिना जानकारी के दोनों के नियमों को एक साथ लागू करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों परंपराओं के सिद्धांतों को एक ही घर में अपनाना संभव नहीं है.

5. क्या एक ही घर में अपना सकते हैं वास्तु और फेंगशुई?

जी हां, वास्तु और फेंगशुई के कुछ सकारात्मक और व्यावहारिक सिद्धांतों को एक ही घर में अपनाया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि दोनों परंपराओं के मूल सिद्धांतों को समझा जाए और उन्हें एक-दूसरे का विकल्प न माना जाए.

उदाहरण के लिए, घर की बनावट और कमरों की दिशा तय करते समय वास्तु के सिद्धांतों का ध्यान रखा जा सकता है. वहीं, घर की सजावट, फर्नीचर की व्यवस्था, रोशनी और पौधों के इस्तेमाल में फेंगशुई से प्रेरणा ली जा सकती है.

घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना, प्राकृतिक रोशनी और हवा के आवागमन को बेहतर बनाना तथा फर्नीचर को इस तरह रखना कि आने-जाने में परेशानी न हो, ऐसे व्यावहारिक उपाय दोनों परंपराओं के विचारों से मेल खाते हैं.

हालांकि, किसी विशेष दिशा या स्थान को लेकर दोनों में अलग-अलग नियम बताए गए हों तो उन्हें बिना समझे एक साथ लागू नहीं करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर संबंधित विषय के जानकार से सलाह ली जा सकती है.

6. वास्तु और फेंगशुई में से किसे अपनाना चाहिए?

इसका जवाब आपकी जरूरत, पसंद और विश्वास पर निर्भर करता है. अगर आप घर के निर्माण, कमरों की दिशा और भवन की संरचना को लेकर पारंपरिक भारतीय सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र को समझ सकते हैं. वहीं, घर की सजावट, फर्नीचर की व्यवस्था और वातावरण को व्यवस्थित बनाने के लिए फेंगशुई के कुछ व्यावहारिक सुझाव अपना सकते हैं.

सबसे जरूरी बात यह है कि घर को सुंदर और आरामदायक बनाने के चक्कर में अनावश्यक बदलाव या खर्च न करें. प्राकृतिक रोशनी, पर्याप्त हवा, साफ-सफाई और सुविधाजनक व्यवस्था ऐसी बातें हैं, जिनका महत्व किसी भी घर में है.

दोनों का उद्देश्य एक, लेकिन तरीके अलग

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई को एक ही विद्या समझना सही नहीं है. दोनों की अपनी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मान्यताएं और नियम हैं. भारतीय वास्तु जहां दिशाओं और पंचमहाभूतों के आधार पर भवन निर्माण और स्थान की व्यवस्था को समझाता है, वहीं चीनी फेंगशुई प्रकृति की ऊर्जा और उसके संतुलित प्रवाह पर जोर देता है.

दोनों के कुछ व्यावहारिक सिद्धांतों को एक साथ अपनाया जा सकता है, लेकिन उनके पारंपरिक नियमों को बिना समझे मिलाना उचित नहीं है. इन परंपराओं का मूल संदेश यही है कि हमारा परिवेश व्यवस्थित, स्वच्छ और प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए.