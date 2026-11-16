Vastu Shasta : 32 द्वार, 32 फल! कहां से आएगी घर में बरकत? वास्तु के 32 द्वारों का चौंकाने वाला रहस्य

क्या घर का मुख्य दरवाजा आपकी सुख-समृद्धि से जुड़ा है? वास्तु के 32 द्वारों का रहस्य जानिए. किस दिशा और स्थान पर गेट बनवाना माना जाता है शुभ?

वास्तु शास्त्र के 32 द्वार और घर के मुख्य प्रवेश द्वार की सही दिशा

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घर बनवाते समय लोग अक्सर दिशा, कमरों की बनावट, रसोई और पूजा घर का खास ध्यान रखते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे की जगह को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. यही वजह है कि वास्तु में सिर्फ यह नहीं देखा जाता कि घर का दरवाजा उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम दिशा में है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि उस दिशा में दरवाजा किस स्थान पर बनाया गया है.

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार के लिए 32 अलग-अलग स्थानों का वर्णन मिलता है. इन्हें 32 द्वार या 32 पद कहा जाता है. चारों दिशाओं में आठ-आठ स्थान होते हैं और हर स्थान का संबंध एक विशेष देवता से बताया गया है. वास्तु की मान्यताओं के मुताबिक, इन स्थानों पर मुख्य द्वार होने का अलग-अलग फल मिलता है. कहीं धन-संपत्ति और मान-सम्मान की प्राप्ति बताई गई है, तो कहीं आर्थिक नुकसान, शत्रु वृद्धि और परेशानियों की आशंका जताई गई है. आइए जानते हैं क्या हैं वास्तु के 32 द्वार और इनमें कौन-से स्थान शुभ माने गए हैं.

क्या हैं वास्तु के 32 द्वारों का रहस्य?

वास्तु शास्त्र में 32 द्वारों का सिद्धांत वास्तु पुरुष मंडल से जुड़ा है. इस मंडल के बाहरी हिस्से में 32 पद माने गए हैं. चारों दिशाओं को आठ-आठ हिस्सों में बांटकर इनकी पहचान की जाती है. प्रत्येक पद का अपना नाम और उससे जुड़ा एक देवता बताया गया है.

प्राचीन ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने अपनी रचना 'बृहत्संहिता' के 53वें अध्याय में भवन निर्माण और प्रवेश द्वारों से जुड़े नियमों का विस्तार से वर्णन किया है. इसमें 32 द्वार स्थानों के नाम और उनसे मिलने वाले फलों का भी उल्लेख है.

इस सिद्धांत के अनुसार, पूर्व दिशा में शिखी से अंतरिक्ष तक आठ स्थान, दक्षिण में अनिल से मृग तक आठ स्थान, पश्चिम में पितृ से पापयक्ष्मा तक आठ स्थान और उत्तर में रोग से दिति तक आठ स्थान आते हैं. इस तरह चारों दिशाओं के कुल 32 स्थान बनते हैं.

कौन-से 8 द्वार माने गए हैं शुभ?

वास्तु की प्राचीन परंपरा में आठ द्वार स्थानों को विशेष रूप से शुभ फल देने वाला बताया गया है. इनमें धन, राजकीय सम्मान, संतान और समृद्धि से जुड़े फल शामिल हैं.

1. जयंत (पूर्व दिशा) - धन-संपत्ति की प्राप्ति

पूर्व दिशा के तीसरे स्थान को जयंत कहा जाता है. बृहत्संहिता में इस स्थान पर मुख्य द्वार होने से बहुत अधिक धन प्राप्त होने की मान्यता बताई गई है. इसे आर्थिक उन्नति से जोड़कर देखा जाता है.

2. इंद्र (पूर्व दिशा) - मान-सम्मान और प्रतिष्ठा

पूर्व दिशा के चौथे स्थान का नाम इंद्र है. इस स्थान को राजकीय कृपा और सम्मान से जोड़ा गया है. प्राचीन मान्यता के अनुसार यहां मुख्य द्वार होने से व्यक्ति को अधिकारियों और शासन से अनुकूलता मिल सकती है.

3. बृहत्क्षत (दक्षिण दिशा) - अन्न और संतान सुख

दक्षिण दिशा के चौथे स्थान को बृहत्क्षत कहा गया है. इसे अन्न, पेय पदार्थ और संतान की वृद्धि से संबंधित शुभ स्थान माना गया है.

4. पुष्पदंत (पश्चिम दिशा) - धन और संतान वृद्धि

पश्चिम दिशा के चौथे स्थान का नाम पुष्पदंत है. बृहत्संहिता के अनुसार इस स्थान पर द्वार होने से संतान, धन और शक्ति में वृद्धि का फल मिलता है.

5. वरुण (पश्चिम दिशा) - ऐश्वर्य और संपत्ति

पश्चिम दिशा के पांचवें स्थान को वरुण कहा गया है. इसे धन-संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति से जोड़ा गया है. वास्तु की मान्यता में यह भी शुभ द्वार स्थानों में शामिल है.

6. मुख्य (उत्तर दिशा) - धन और संतान लाभ

उत्तर दिशा के तीसरे स्थान का नाम मुख्य है. इस स्थान पर मुख्य द्वार होने से धन और संतान की प्राप्ति का फल बताया गया है.

7. भल्लाट (उत्तर दिशा) - शुभ गुणों की प्राप्ति

उत्तर दिशा के चौथे स्थान को भल्लाट कहा गया है. इसे अच्छे गुणों और सुखद परिणामों से जोड़कर देखा गया है.

8. सोम (उत्तर दिशा) - संतान और धन वृद्धि

उत्तर दिशा के पांचवें स्थान का नाम सोम है. बृहत्संहिता में इसे संतान और धन की वृद्धि से संबंधित शुभ स्थान बताया गया है.

चारों दिशाओं के 32 द्वारों के नाम और उनके फल

वास्तु की इस पद्धति में चारों दिशाओं में आठ-आठ द्वार स्थान होते हैं. इनके नाम और प्राचीन ग्रंथों में बताए गए फल इस प्रकार हैं:

1 शिखी (पूर्व)-अग्नि का भय

2 पर्जन्य (पूर्व)-कन्या जन्म

3 जयंत (पूर्व)-विपुल धन प्राप्ति

4 इंद्र (पूर्व)-राजकीय सम्मान

5 सूर्य (पूर्व)-क्रोध की अधिकता

6 सत्य (पूर्व)-असत्य बोलने की प्रवृत्ति

7 भृश (पूर्व)-कठोरता और क्रूरता

8 अंतरिक्ष (पूर्व)-चोरी से नुकसान

9 अनिल (दक्षिण)ृसंतान की कमी

10 पूषा (दक्षिण)-दूसरों के अधीन रहने का योग

11 वितथ (दक्षिण)-प्रतिष्ठा में कमी

12 बृहत्क्षत (दक्षिण)-अन्न और संतान वृद्धि

13 यम (दक्षिण) क्रोध या मान-सम्मान से जुड़ा फल

14 गंधर्व (दक्षिण) कृतघ्नता

15भृंगराज (दक्षिण)-निर्धनता

16 मृग (दक्षिण)-संतान और बल की हानि

17 पितृ (पश्चिम)-संतान को कष्ट

18 दौवारिक (पश्चिम)-शत्रुओं की वृद्धि

19सुग्रीव (पश्चिम)-धन और संतान लाभ में कमी

20पुष्पदंत (पश्चिम)-धन, संतान और बल में वृद्धि

21 वरुण (पश्चिम)-धन और ऐश्वर्य

22 असुर (पश्चिम)-शासन से परेशानी

23 शोष (पश्चिम)-धन की हानि

24 पापयक्ष्मा (पश्चिम)-रोग और शारीरिक कष्ट

25 रोग (उत्तर)-रोग या बंधन से जुड़ा फल

26 अहि (उत्तर)-शत्रुओं की वृद्धि

27 मुख्य (उत्तर)-धन और संतान लाभ

28 भल्लाट (उत्तर)-शुभ गुणों की प्राप्ति

29 सोम (उत्तर)-धन और संतान वृद्धि

30 भुजंग (उत्तर)-संतान से दूरी

31 अदिति (उत्तर)-स्त्रियों के आचरण से जुड़ी प्राचीन मान्यता

32 दिति (उत्तर)-धन की हानि

यह फल वराहमिहिर की बृहत्संहिता में दर्ज प्राचीन मान्यताओं का सरल रूपांतरण हैं. कुछ स्थानों के फल के अनुवाद में अलग-अलग संस्करणों में अंतर भी मिलता है.

सिर्फ दिशा नहीं, दरवाजे की जगह भी है महत्वपूर्ण

वास्तु के 32 द्वारों का सिद्धांत बताता है कि मुख्य दरवाजे की शुभता का आकलन सिर्फ दिशा के आधार पर नहीं किया जाता. उदाहरण के लिए, उत्तर दिशा में दरवाजा होना अपने आप में शुभ होने की गारंटी नहीं माना गया है. उसी तरह दक्षिण दिशा में दरवाजा होने का मतलब यह भी नहीं है कि वह हमेशा अशुभ होगा. हर दिशा में कुछ स्थानों को शुभ और कुछ को अशुभ फल देने वाला बताया गया है.

इसलिए वास्तु की गणना में सबसे पहले यह देखा जाता है कि घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा की दीवार पर है और उस दीवार के आठ हिस्सों में वह किस हिस्से में आता है. इसके लिए घर की बनावट और दिशा का सही निर्धारण जरूरी होता है.

घर का मुख्य दरवाजा बनवाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

वास्तु मान्यताओं के अलावा घर के मुख्य दरवाजे से जुड़ी कुछ व्यावहारिक बातें भी महत्वपूर्ण हैं.

मुख्य दरवाजे के सामने रास्ता खुला और साफ होना चाहिए.

दरवाजे के आसपास पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए.

मुख्य प्रवेश द्वार मजबूत और अच्छी स्थिति में होना चाहिए.

दरवाजे के सामने कूड़ा, अनावश्यक सामान या ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जो आने-जाने में बाधा बनें.

घर में प्रवेश करते समय पर्याप्त जगह और सुविधा होनी चाहिए.

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. हालांकि, किसी खास स्थान पर दरवाजा होने से धन, संतान, स्वास्थ्य या भविष्य निश्चित रूप से बदल जाता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसलिए इन बातों को पारंपरिक वास्तु मान्यताओं के रूप में समझना चाहिए और घर में बदलाव करते समय सुरक्षा, सुविधा और निर्माण की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए.