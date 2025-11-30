FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

36 पार्टी के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया- रिजिजू | सर्वदलीय बैठक में सबने अपना पक्ष रखा- रिजिजू

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

Homeभारत

भारत

वसं​त कुंज में शादी से लौट रहे मर्सिडीज सवार ने 3 युवकों को कुचला, एक की मौत 2 की हालत गंभीर

दोस्त की मर्सिडीज गाड़ी से 3 लोगों को कुचलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की स्पीड का पता लगाने में जुटी है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 30, 2025, 11:16 AM IST

वसं​त कुंज में शादी से लौट रहे मर्सिडीज सवार ने 3 युवकों को कुचला, एक की मौत 2 की हालत गंभीर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार फुटपाथ के पास खड़े 3 लोगों को कुचल दिया. हादसे में 1 युवक की मौत हो गई. दो लोगों की हालत गंभीर बनी है. वहीं बताया जा रहा है आरोपी शख्स दोस्त की मर्सिडीज G63 लेकर अपनी पत्नी और भाई के साथ शादी से लौट रहा था. इसी दौरान वह कार से नियंत्रण खो बैठा और फुटपाथ से टक्कराकर 3 युवकों पर जा चढ़ी. 

जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भयंकर था कि कार की चपेट में आए 1 शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं दो की हालत गंभीर बनी हुई है. मृतक की पहचान चमोली निवासी 23 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है. रोहित पास ही एक होटल में काम करता था. तीनों देर रात की अपनी शिफ्ट पूरी कर रविवार तड़के घर लौट रहे थे. इसी दौरान तीनों नेल्सन मंडेला मार्ग स्थित मॉल के सामने करीब 2 बजकर 33 मिनट पर तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की चपेट में आ गये. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही आरोपी ड्राइवर शिवम को हिरासत में ​ले लिया. 

दोस्त की गाड़ी लेकर शादी से लौट रहा था शिवम

हादसे में मर्सिडीज कार से 3 लोगों को कुचलने वाला शिवम करोलबाग का रहने वाला है. बताया ज रहा है कि गाड़ी उसके दोस्त अभिषेक की है. वह दोस्त की मर्सिडीज गाड़ी लेकर शादी में गया था. देर रात वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी से घर की तरफ लौट रहा था. गाड़ी खुद शिवम चला रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई. हादसे में यहां से गुजर रहे तीन लोग इसकी चपेट में आ गये. 

पुलिस ने कब्जे में ली गाड़ी

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मौके से गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. जांच में पता चला है कि कार हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन पर है. वहीं पुलिस हादसे के सीसीटीवी  फुटेज खंगालने में हुई है.  ताकि उस समय ड्राइवर की गलती से लेकर गाड़ी की रफ्तार का पता लगाया जा सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?
SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?
बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड
बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड
अपराध मुक्त है दुनिया का ये देश! न तो एक भी कैदी और नाही है एक भी जेल
अपराध मुक्त है दुनिया का ये देश! न तो एक भी कैदी और नाही है एक भी जेल
Good News for UP Tenants: योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
Good News for UP Tenants: योगी सरकार ने किरायेदारों को दी बड़ी राहत, अब यूपी में 90% सस्ता हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट
MORE
Advertisement
धर्म
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
MORE
Advertisement