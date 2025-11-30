दोस्त की मर्सिडीज गाड़ी से 3 लोगों को कुचलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की स्पीड का पता लगाने में जुटी है.

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रविवार तड़के एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार फुटपाथ के पास खड़े 3 लोगों को कुचल दिया. हादसे में 1 युवक की मौत हो गई. दो लोगों की हालत गंभीर बनी है. वहीं बताया जा रहा है आरोपी शख्स दोस्त की मर्सिडीज G63 लेकर अपनी पत्नी और भाई के साथ शादी से लौट रहा था. इसी दौरान वह कार से नियंत्रण खो बैठा और फुटपाथ से टक्कराकर 3 युवकों पर जा चढ़ी.

जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भयंकर था कि कार की चपेट में आए 1 शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं दो की हालत गंभीर बनी हुई है. मृतक की पहचान चमोली निवासी 23 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है. रोहित पास ही एक होटल में काम करता था. तीनों देर रात की अपनी शिफ्ट पूरी कर रविवार तड़के घर लौट रहे थे. इसी दौरान तीनों नेल्सन मंडेला मार्ग स्थित मॉल के सामने करीब 2 बजकर 33 मिनट पर तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की चपेट में आ गये. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही आरोपी ड्राइवर शिवम को हिरासत में ​ले लिया.

दोस्त की गाड़ी लेकर शादी से लौट रहा था शिवम

हादसे में मर्सिडीज कार से 3 लोगों को कुचलने वाला शिवम करोलबाग का रहने वाला है. बताया ज रहा है कि गाड़ी उसके दोस्त अभिषेक की है. वह दोस्त की मर्सिडीज गाड़ी लेकर शादी में गया था. देर रात वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी से घर की तरफ लौट रहा था. गाड़ी खुद शिवम चला रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई. हादसे में यहां से गुजर रहे तीन लोग इसकी चपेट में आ गये.

पुलिस ने कब्जे में ली गाड़ी

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मौके से गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. जांच में पता चला है कि कार हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन पर है. वहीं पुलिस हादसे के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में हुई है. ताकि उस समय ड्राइवर की गलती से लेकर गाड़ी की रफ्तार का पता लगाया जा सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से