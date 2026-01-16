FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कुर्ला-नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक हारे, भायखला- अरुण गवली की बेटी हारी चुनाव | अमरावती- CM फडणवीस के चाचा चुनाव हारे, पुणे, नागपुर, ठाणे में BJP बहुत आगे | BMC में बीजेपी+ 100 सीटों के पार, BMC चुनाव- उद्धव+ 65 सीटों पर आगे, बीजेपी-82, शिंदे गुट- 29 पर आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hitendra Thakur: कौन हैं हितेंद्र ठाकुर? जिनकी पार्टी ने भाजपा समेत सभी दलों को कर दिया चारों खाने चित

Hitendra Thakur: कौन हैं हितेंद्र ठाकुर? जिनकी पार्टी ने भाजपा समेत सभी दलों को कर दिया चारों खाने चित

RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

SSC GD Final Result 2026: एसएससी ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एसएससी ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा

Homeभारत

भारत

Hitendra Thakur: कौन हैं हितेंद्र ठाकुर? जिनकी पार्टी ने भाजपा समेत सभी दलों को कर दिया चारों खाने चित

देश की सबसे बड़ी नगरपालिका के वसई विहार से आ रहे रुझानों ने सभी को चौंका दिया है. यहां हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी यानी BVA ने BJP समेत सभी पार्टियों को पछाड़ दिया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 16, 2026, 01:09 PM IST

Hitendra Thakur: कौन हैं हितेंद्र ठाकुर? जिनकी पार्टी ने भाजपा समेत सभी दलों को कर दिया चारों खाने चित

Hitendra Thakur

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव के परिणामों के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है. देश की सबसे बड़ी नगरपालिका के वसई विहार से आ रहे रुझानों ने सभी को चौंका दिया है. यहां हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी यानी BVA ने BJP समेत सभी पार्टियों को पछाड़ दिया है. रुझानों के अनुसार BVA अकेले दम पर पर 65 सीटों पर आगे है। वहीं, BJP 45 और शिवसेना यूबीटी 2 सीटों पर आगे है. वसई विहार की कुल 115 सीटों में आधी से ज्यादा सीटों पर BVA ने बढ़त बना रखी है.

बहुमत के लिए 58 सीटों की जरूरत

गौरतलब है कि यहां पर बहुमत के लिए 58 सीटों की जरूरत होती है. यानी कि बीवीए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है. लेकिन क्या आप जानते है कि  बीवीए के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर कौन हैं. दरअसल हितेंद्र ठाकुर महाराष्ट्र की सियासत, खासकर वसई-विरार क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं. हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं. 


वसई-बिहार में हितेंद्र का दबदबा

हितेंद्र ठाकुर ने 2009 में बहुजन विकास अघाड़ी की स्थापना की थी. वे वसई विधानसभा क्षेत्र से कई बार MLA रह चुके हैं. हितेंद्र ठाकुर के बेटे, क्षितिज ठाकुर हैं. वह अभी नालासोपारा सीट से विधायक हैं. वसई-बिहार इलाके में हितेंद्र के परिवार का दबदबा माना जाता है. हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी का चुनाव चिन्ह सीटी है. ये स्थानीय मुद्दों पर वसई-विहार और नालासोपारा के इलाके में चुनाव लड़ते हैं और हमेशा से राज्य और देश की राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
कितने पढ़े-लिखे हैं BMC और PMC चुनाव में ताल ठोक रहे ठाकरे बंधु? कोई कार्टूनिस्ट तो कोई रहा है कैमरे का दीवाना
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
टॉयलेट से भी ज्यादा गंदी होती हैं घर की ये 8 जगह! सबसे ज्यादा रहता है बीमारियों का खतरा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
MORE
Advertisement