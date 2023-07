Congress में वरुण गांधी होंगे शामिल, क्या राहुल गांधी देंगे एंट्री? जान लीजिए जवाब

डीएनए हिंदी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बागी सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं. अक्सर वह ऐसे बयान देते हैं, जब लगता है कि बीजेपी की नीतियां जन विरोधी हैं और वह पार्टी से खुश नहीं है. बीजेपी में रहकर ही वह केंद्रीय नेतृत्व की आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं. अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. उनके अतीत के बयानों पर गौर करें तो कांग्रेस में उनकी एंट्री आसान नहीं लग रही है. उनके चचरे भाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं.

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से जब यह सवाल किया गया कि क्या वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री होगी तो उन्होंने जो जवाब दिया, उससे साफ होता है कि वह वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल नहीं करा रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा, 'मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं लेकिन मेरी विचारधारा, उनकी विचारधारा से नहीं मिलती.'

यहां चलेंगे तो वरुण गांधी को हो जाएगी दिक्कत

राहुल गांधी ने कहा, 'वरुण गांधी बीजेपी में हैं, यहां चलेंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी. लेकिन मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती. मेरी विचारधारा है कि मैं राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता. चाहें आप मेरा गला काट दीजिए.'

'मैं प्यार से मिल सकता हूं लेकिन उनकी विचारधारा...'

राहुल गांधी ने कहा, 'मेरा परिवार है, उसकी एक विचारधारा है. वरुण ने एक समय, शायद आज भी उस विचारधारा को अपनाया है. उस विचारधारा को अपना बनाया, मैं उस बात स्वीकार नहीं कर सकता हूं. मैं उनसे प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता हूं.'



देखें वीडियो-

#WATCH | Varun Gandhi is in BJP if he walks here then it might be a problem for him. My ideology doesn't match his ideology.I cannot go to RSS office,I'll have to be beheaded before that. My family has an ideology. Varun adopted another & I can't accept that ideology:Rahul Gandhi pic.twitter.com/hEgjpoqlhK