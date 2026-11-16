VIDEO: यूपी में पिता की पिटाई का बदला लेने पहुंचीं दो बहनें! CCTV में कैद हुआ पूरा हंगामा

वाराणसी की डोसा दुकान में दो बहनों की तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है. पिता के साथ हुई मारपीट पर सुनवाई न होने से नाराज लड़कियों ने बर्तन और बर्नर फेंका.

वाराणसी के भेलूपुर पुलिस क्षेत्र में पड़ने वाले तुलसीपुर इलाके में 14 नवंबर की रात 8 बजे एक सड़क किनारे लगी डोसा दुकान पर भारी हंगामा देखने को मिल. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि दो बहनें काले रंग की एक्टिवा स्कूटी से वहां पहुंचीं.

दोनों बहनों ने पहले फोन से दुकान और आसपास की जगह की रिकॉर्डिंग की. इसके बाद एक बहन तेजी से दुकान के अंदर घुसी और डोसा का घोल (बैटर) भरा बर्तन पलट दिया. उसने डोसा बनाने वाला बर्नर फेंक दिया, बर्तन तोड़े और वहां काम कर रहे लड़के पर पानी फेंककर चिल्लाने लगी कि दुकान बंद करो.

दोनों बहनों को इतना गुस्सा क्यों आया?

इस पूरे बवाल पर लड़कियों का कहना है कि 4 नवंबर को इस डोसा दुकान के कर्मचारियों ने मिलकर उनके पिता के साथ मारपीट की थी. पिता की पिटाई के बाद परिवार ने भेलूपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन आरोप है कि पुलिस ने लगभग दो हफ्तों तक कोई कदम नहीं उठाया. पुलिस की ढिलाई और सुनवाई न होने से परेशान होकर दोनों बहनों ने खुद मौके पर जाकर हिसाब लेने का फैसला किया.

घटना के समय मौजूद लोगों ने क्या किया?

दुकान में अचानक हुई इस तोड़फोड़ से वहां अफरा-तफरी मच गई. दुकान में बैठकर खाना खा रही महिलाएं घबराकर बाहर भागने लगीं. जब पास मौजूद एक स्थानीय महिला ने लड़की को रोकने की कोशिश की, तो उससे भी तीखी बहस हो गई.

Two girls in Varanasi vandalised a dosa shop after their father was allegedly brutally beaten by the shop's employees. With no police action for nearly two weeks, their frustration turned into anger. https://t.co/hQFlA6UCM6 November 16, 2026

महिला ने लड़की से कहा कि यहां छोटे बच्चे हैं और इतना हंगामा मत करो. इस पर लड़की ने उसे शांत रहने को कह दिया. इसके बाद आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया ताकि बात ज्यादा न बढ़े. एक शख्स ने वीडियो बना रही दूसरी बहन का फोन छीनने की कोशिश भी की, जिसके बाद वह उनसे माफी मांगती नजर आई.

डोसा दुकान के मालिक ने क्या आरोप लगाए हैं?

डोसा दुकान के मालिक बाल मुकुंद पांडेय ने घटना के बाद पुलिस से शिकायत की है. उनका कहना है कि युवतियों ने बिना बात सुने दुकान में जबरन घुसकर सामान तोड़ा और बर्तनों को भारी नुकसान पहुंचाया.

दुकानदार का आरोप है कि लड़कियों ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी. उनका कहना है कि लड़कियों ने किसी की बात नहीं सुनी और दुकान में तोड़फोड़ जारी रखी. पुलिस ने पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.



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