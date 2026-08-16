वाराणसी एयरपोर्ट पर फायरिंग: क्या आप फ्लाइट में हथियार लेकर जा सकते हैं?

एयर इंडिया एक्सप्रेस वैध यात्रियों को निर्धारित मात्रा में लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर, पिस्तौल या शॉटगन और कारतूस चेक किए गए सामान में ले जाने की अनुमति देती है. बशर्ते लागू सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए.

वाराणसी एयरपोर्ट पर पिस्टल की चेकिंग के दौरान गोली चल गई.

इस फायरिंग में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया.

रक्षा, अर्धसैनिक बलों, पुलिसकर्मियों और खिलाड़ियों को हथियार ले जाने की छूट होती है.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार (16 अगस्त) को एक यात्री के हथियार की जांच के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से गलती से गोली चल गई, जिसकी वजह से दो सिक्योरिटी ऑफिसर घायल हो गए. दोनों को अस्पताल ले जाया गया. इस घटना के बाद सवाल उठने लगा है कि हवाई यात्रा के दौरान क्या आप फ्लाइट में लाइसेंसी हथियार लेकर जा सकते हैं?

यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है, जब लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1810 में सवार होने पहुंचे. बताया जाता है कि राय ने फ्लाइट में ले जाने के लिए लाइसेंसी पिस्टल की जानकारी पहले ही दे दी थी. हथियार की जांच और गोलियों की गिनती के दौरान, एक गोली गलती से चल गई. गोली AAICLAS के एक सुरक्षाकर्मी के पैर में और पास खड़े एक अन्य व्यक्ति के अंगूठे में लगी. दोनों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. यह अभी तक क्लीयर नहीं हो पाया है कि बंदूक गलती से कैसे चल गई.

क्या कोई भी फ्लाइट में हथियार लेकर जा सकता है?

भारतीय विमानन नियमों के तहत यात्रियों को कुछ लाइसेंस प्राप्त बंदूक-रिवॉल्वर को फ्लाइट में ले जाने की अनुमति है, लेकिन केवल सख्त शर्तों को पूरा करने के बाद ही. यात्री अपने साथ या केबिन बैगेज में हथियार नहीं ले जा सकते. उन्हें एयरलाइन के चेक-इन काउंटर पर हथियार और गोला-बारूद की घोषणा करनी होगी और जरूरी लाइसेंस और अन्य दस्तावेज साथ रखने होंगे. बंदूक को खाली करके गोला-बारूद से अलग पैक किया जाना चाहिए. गोला-बारूद को खुला नहीं ले जाया जा सकता है और इसे खतरे से बचाने के लिए ठीक से पैक और सुरक्षित किया जाना चाहिए.

कैसे प्लेन में ले जा सकते हैं हथियार?

उदाहरण के लिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस वैध यात्रियों को निर्धारित मात्रा में लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर, पिस्तौल या शॉटगन और कारतूस चेक किए गए सामान में ले जाने की अनुमति देती है. बशर्ते लागू सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए. एयरलाइन के मौजूदा नियमों के अनुसार, इस प्रकार के सामान के लिए अधिकतम कुल वजन 5 किलोग्राम तय है. एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों को पहले मौखिक रूप से हथियार की घोषणा करनी होगी और फिर चेक-इन और सामान की जांच प्रक्रिया के उचित चरण में लिखित घोषणा करनी होगी. सत्यापन के लिए वैध लाइसेंस या प्राधिकरण और अन्य संबंधित दस्तावेज भी दिखाने होंगे.

एयरपोर्ट पर हथियार का क्या होता है?

जो भी यात्री अपने साथ हथियार लेकर जा रहे हैं, वो सीधे प्लेन के केबिन में नहीं ले जा सकते. इसे तय जांच और सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा और चेक किए गए सामान में रखना होगा. एयरलाइंस अपने खुद के हैंडलिंग नियम और टैक्स भी लागू कर सकती हैं. आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा कर रहे रक्षा, अर्धसैनिक और पुलिसकर्मियों समेत कुछ श्रेणियों को जरूरी दस्तावेजों के अधीन छूट दी गई है. इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा कर रहे खिलाड़ियों पर अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं.

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