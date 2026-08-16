वंदे मातरम् विवाद: सोनिया गांधी पर भड़के अमित शाह, बंकिम बाबू के वंशज ने लिखी चिट्ठी

अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में कहा, 'जब गाना चल रहा था तभी सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष से इसे रोकने को कहा. हम सबने यह सब टीवी पर देखा. कोई वंदे मातरम् का गायन अधूरा छोड़ने की कल्पना भी कैसे कर सकता है?'

वंदे मातरम् विवाद पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने राष्ट्रगीत का अपमान किया.

बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज और बीजेपी विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी.

कांग्रेस ने इस विवाद पर कहा कि सोनिय गांधी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को कुर्सी पर बैठने का कह रही थीं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को बीच में ही रोकने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रगीत का अपमान किया और विपक्षी पार्टी से माफी मांगने की मांग की. अमित शाह के अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज और बीजेपी विधायक सुमित्रो चटर्जी ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला और उनसे माफी मांगने की मांग की.

अमित शाह ने चित्तौड़गढ़ में कहा, 'जब गाना चल रहा था तभी सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष से इसे रोकने को कहा. हम सबने यह सब टीवी पर देखा. कोई वंदे मातरम् का गायन अधूरा छोड़ने की कल्पना भी कैसे कर सकता है? कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति पर कांग्रेस की निर्भरता ने उसे राष्ट्रगान से जुड़े बलिदानों को भुला दिया है.

शाह ने कहा, 'हजारों लोगों ने फांसी को गले लगाया, गोलियों और लाठियों का सामना किया और वर्षों तक जेल में रहे. अगर उनमें जरा सी भी शर्म बची है तो उन्हें हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. सोनिया जी, जनता आपको देख रही है. इस देश की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी.'

कांग्रेस ने दिया अमित शाह को जवाब

कांग्रेस ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी का इशारा कर रही थीं. कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'यह सरासर झूठ है. सोनिया गांधी ने ऐसा नहीं किया. हमारे कांग्रेस अध्यक्ष का स्वास्थ्य ठीक नहीं है; वे लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते. इसलिए सोनिया गांधी ने कार्यवाही के संचालन के संबंध में संकेत दिया था, न कि वंदे मातरम् के गायन को रोकने के लिए.'

बंकिम चंद चटर्जी के वंशज ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी

बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में इसे ऐतिहासिक गलती की पुनरावृत्ति बताया और कहा कि प्रसिद्ध कवि के वंशज के रूप में उन्हें इस पर गहरा दुख हुआ है. सुमित्रो ने लिखा, 'आज, 15 अगस्त 2026 को, भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ की इस शुभ सुबह, जब सभी देशवासी भारत माता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में जो कुछ घटित हुआ, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि एक ऐतिहासिक गलती की स्पष्ट पुनरावृत्ति भी है. युगऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी की अमर रचना वंदे मातरम् का पूर्ण गायन करते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार असहज किया गया, उनकी नाराजगी व्यक्त की गई और उन्हें बार-बार रोकने का प्रयास किया गया, उससे मुझे गहरा दुख हुआ है. एक साधारण भारतीय नागरिक, एक देशभक्त और सबसे बढ़कर, संत बंकिम चंद्र चटर्जी के परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में, मैं यह पत्र गहरे दर्द, खालीपन और पीड़ा के साथ लिख रहा हूं.'

सुमित्रो चटर्जी ने याद दिलाया 1937 का सम्मेलन

भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस के कथित दोहरे मापदंड कोई नई बात नहीं हैं. 1937 के मुस्लिम लीग अधिवेशन का जिक्र करते हुए सुमित्रो ने कहा कि मुहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम् को कथित मूर्तिपूजा के कारण मुस्लिम विरोधी करार दिया था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक सभाओं में केवल प्रकृति की प्रशंसा करने वाले पहले दो श्लोक ही गाए थे, चटर्जी ने जोर देकर कहा कि उस समझौते की छाया आज भी पार्टी की विचारधारा और व्यवहार में दिखाई देती है.

चटर्जी ने कहा, 'आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. मैं इसे अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूं कि आपको इसकी सूचना दूं. संत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज होने के नाते, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि आप आत्मनिरीक्षण करें और अपने आचरण के लिए सभी देशवासियों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगें. इतिहास किसी को माफ नहीं करता. जो नेतृत्व अपने ही स्वतंत्रता मंत्र का सम्मान करने में विफल रहता है, वह विस्मृति में विलीन हो जाता है.'

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