कानपुर रेलवे स्टेशन पर रिश्तेदारों को वंदे भारत ट्रेन में छोड़ने गए 12 लोग ऑटोमैटिक दरवाजे बंद होने से अंदर फंस गए. उन्हें 139 किलोमीटर का सफर कर इटावा पहुंचना पड़ा.

भारतीय रेलवे की ट्रेनों में अक्सर आपने लोगों को अपने रिश्तेदारों और परिचितों को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर तक जाते देखा होगा. कई बार ट्रेन चलने के बाद भी लोग आराम से नीचे उतर जाते हैं. लेकिन यही आदत वंदे भारत एक्सप्रेस में अपनाना 12 लोगों को भारी पड़ गया. वे रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने गए थे, लेकिन खुद ही ट्रेन के अंदर फंस गए.

इसके बाद उन्हें ट्रेन में 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ा और आखिर में सभी को कुल 36 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा. ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है.

रिश्तेदारों को छोड़ने गए थे कानपुर स्टेशन

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते रविवार (15 नवंबर 2026) को वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22415) सुबह करीब 9:26 बजे स्टेशन से रवाना होने वाली थी. इस दौरान 12 लोग अपने परिजनों को ट्रेन में बैठाने के लिए कोच के अंदर चले गए थे. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है.

सुबह करीब 9:30 बजे ट्रेन ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी. इसी बीच वंदे भारत के ऑटोमैटिक दरवाजे बंद हो गए. इससे पहले कि ये लोग ट्रेन से नीचे उतर पाते, दरवाजे लॉक हो चुके थे. देखते ही देखते सभी 12 लोग ट्रेन के अंदर फंस गए. अब उनके पास ट्रेन के साथ आगे जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था.

139 किलोमीटर दूर इटावा में रुकी ट्रेन

ट्रेन के अंदर फंसने के बाद इन लोगों ने वहां मौजूद स्टाफ से मदद मांगी. उन्होंने ट्रेन को रोककर नीचे उतारने की गुजारिश भी की, लेकिन वंदे भारत को बीच रास्ते में तुरंत रोकना संभव नहीं था. यात्रियों की परेशानी और ट्रेन में हो रहे हंगामे को देखते हुए स्टाफ ने टूंडला कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी.

इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने इटावा जंक्शन पर ट्रेन को रोकने का फैसला किया. कानपुर से करीब 139 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वंदे भारत सुबह लगभग 10:50 बजे इटावा पहुंची. यहां ट्रेन में फंसे सभी 12 लोगों को नीचे उतारा गया.

हर व्यक्ति पर लगा 3 हजार रुपये का जुर्माना

इटावा स्टेशन पर उतरने के बाद रेलवे सुरक्षा बल के जवान इन सभी लोगों को पोस्ट पर ले गए. यहां रेलवे के कमर्शियल स्टाफ ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों के पास यात्रा के लिए वैध टिकट तो दूर, प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं था.

रेलवे ने प्रत्येक व्यक्ति पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इस तरह 12 लोगों से कुल 36,000 रुपये वसूले गए. RPF इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक, बिना वैध टिकट के ट्रेन में मौजूद रहने और हंगामा करने की वजह से ये कार्रवाई की गई. जुर्माना भरने के बाद सभी को छोड़ दिया गया और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी भी दी गई.

वंदे भारत में भूलकर भी न करें ऐसी गलती

वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को ध्यान में रखते हुए ऑटोमैटिक दरवाजे लगाए गए हैं. ये दरवाजे बंद होने के बाद सामान्य ट्रेनों की तरह आसानी से खुलते नहीं हैं. इसलिए किसी को ट्रेन में छोड़ने के लिए अंदर जाना या ट्रेन चलने के बाद उतरने की कोशिश करना परेशानी में डाल सकता है. बेहतर यही है कि रिश्तेदारों को प्लेटफॉर्म पर ही विदा करें और बिना टिकट ट्रेन में न चढ़ें.

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