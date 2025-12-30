VIDEO: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का दमदार टेस्ट, 180 की स्पीड में भी नहीं हिला पानी का गिलास

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने कोटा–नागदा सेक्शन पर ट्रायल में 180 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की. इतनी तेज गति में भी पानी न छलकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

राजा राम

Updated : Dec 30, 2025, 09:53 PM IST

Vande Bharat Sleeper Train: भारतीय रेलवे ने आधुनिक रेल तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल रन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड दर्ज की. यह सफल परीक्षण राजस्थान के सवाई माधोपुर–कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया. इस दौरान ट्रेन की स्थिरता और आराम का ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने यात्रियों के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञों को भी प्रभावित किया है. ट्रायल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

ट्रायल रन में इतिहास रच दिया

दरअसल, भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने अपने ट्रायल रन में इतिहास रच दिया है. रेल मंत्री ने इस उपलब्धि को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा की. उन्होंने लिखा कि वंदे भारत स्लीपर का यह परीक्षण नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी क्षमता और मजबूती को दर्शाता है. खास बात यह रही कि ट्रायल के दौरान “वॉटर टेस्ट” भी किया गया, जिसने ट्रेन की स्मूदनेस को साफ तौर पर दिखाया. 

गिलास में रखा पानी जरा भी नहीं छलकता

वायरल हो रहे करीब 24 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के केबिन के अंदर स्पीडोमीटर के सामने पानी से भरे चार गिलास रखे हैं. जैसे ही ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है, स्पीडोमीटर का कांटा 180 पर स्थिर नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि इतनी तेज गति के बावजूद गिलास में रखा पानी जरा भी नहीं छलकता. न तो गिलास हिलते हैं और न ही पानी में कोई लहर दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: आर्थिक ताकत में भारत की बड़ी छलांग, जापान को पीछे छोड़कर बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

बेहतर राइड क्वालिटी मिलने की उम्मीद

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. यूजर्स इसे भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण बता रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह टेस्ट दिखाता है कि ट्रेन का सस्पेंशन सिस्टम, ट्रैक क्वालिटी और डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के करीब पहुंच चुका है.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन खास तौर पर लंबी दूरी की रात की यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है. इसमें आरामदायक स्लीपर कोच, आधुनिक सुरक्षा फीचर और बेहतर राइड क्वालिटी मिलने की उम्मीद है. रेलवे के अनुसार, इस तरह के सफल ट्रायल भविष्य में हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेनों के नियमित संचालन का रास्ता खोलेंगे. 

