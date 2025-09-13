Add DNA as a Preferred Source
भारत

भारत

वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले जरूर जान लें यह अपडेट, श्राइन बोर्ड ने दी बड़ी जानकारी

Vaishno Devi Yatra: श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 14 सितंबर से शुरू होने वाली माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया है. श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही अपडेट लें.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 13, 2025, 10:54 PM IST

वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले जरूर जान लें यह अपडेट, श्राइन बोर्ड ने दी बड़ी जानकारी

वैष्णो देवी यात्रा

Vaishno Devi Yatra: अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. श्राइन बोर्ड ने रविवार (14 सितंबर) से शुरू होने वाली यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. यह फैसला लगातार हो रही बारिश और मार्ग पर खराब हालात को देखते हुए लिया गया है. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से ही ताज़ा जानकारी लें. 

श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस समय इंतजार करना होगा. श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि 14 सितंबर से शुरू होने वाली यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. बोर्ड का कहना है कि कटरा से लेकर भवन तक के ट्रैक पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे मार्ग खतरनाक हो गया है. सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है. 

अफवाहों पर ध्यान न दें

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सोशल मीडिया पेज और नोटिफिकेशन पर भरोसा करें. शुक्रवार (12 सितंबर) को बोर्ड ने यह जानकारी दी थी कि मौसम की स्थिति अनुकूल रहने पर यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा. लेकिन भारी बारिश और मार्ग पर आई दिक्कतों को देखते हुए फिलहाल इसे टाल दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ था

इससे पहले 26 अगस्त को भीषण बारिश के चलते माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ था. इस हादसे में 35 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और करीब 10 लोग घायल हुए थे. इस त्रासदी के बाद प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश भी दिया था. भूस्खलन की घटना के बाद श्राइन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे. जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था. वहीं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीन दिन बाद इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था. फिलहाल, मौसम की स्थिति सुधरने और ट्रैक के सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ताजा अपडेट जरूर चेक करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

