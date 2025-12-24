नए साल पर वैष्णो देवी दर्शन का है मन, बदल चुके हैं नियम, बस एक क्लिक में जानें और फिर करें यात्रा प्लान

FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

नए साल पर होने वाली भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में बदलाव किया है. चढ़ाई और उतराई दोनों के लिए नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 24, 2025, 08:21 AM IST

साल 2026 अब समाप्त होने की कगार पर है. आज 24 दिसंबर है यानी आज से कुल 7 दिन इस महीने के बचे हुए इसके बाद पूरा देश नए साल के स्वागत के लिए तैयार है. नए साल पर लोग पिकनिक मनाने निकलते है तो कुछ लोग धार्मिक स्थानों पर देवी-देवताओं के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं. ऐसे में जम्मू के रियासी जिले में स्थित ​वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमकर होती है.

दर्शनों को नियमों में बदलाव

भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में बदलाव किया है. चढ़ाई और उतराई दोनों के लिए नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिनका उद्देश्य भवन क्षेत्र में भीड़भाड़ रोकना, दुर्घटनाओं का जोखिम कम करना, मंदिर ट्रैक पर बेहतर भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना हैं. संसोधित नियमों के तहत श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड (RFIDC) प्राप्त करने के 10 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी.

बेसकैंप लौटने का समय

पूरा दर्शन करने के बाद कटरा बेसकैंप लौटने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है. ये नियम श्राइन बोर्ड की तरफ से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. पहले RFID कार्ड लेने के बाद यात्रा शुरू करने की कोई सख्त समय सीमा नहीं थी. श्रद्धालु किसी वक्त भी चढ़ाई शुरू कर सकते थे और दर्शन के बाद भवन क्षेत्र में कई दिनों तक रुक सकते थे. इस वजह से किसी खास मौके पर भवन क्षेत्र में बहुत भीड़ हो जाती थी.

कटरा से भवन की दूरी

कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है. यात्रा पैदल, घोड़े, पिट्ठू, बैटरी कार या हेलीकॉप्टर से की जा सकती है. एक स्वस्थ्य व्यक्ति 6 से 8 दिनों का समय लगता है, समान्य दिनों में ये यात्रा 24 से 36 घंटे में पूरी हो जाती है. लेकिन नए साल में ये समय बढ़ सकता है क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है.

