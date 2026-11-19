वैकुंठ चतुर्दशी पर बदल जाती है पूजा की परंपरा. इस दिन शिवजी को तुलसी और विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने का क्या है रहस्य? जानिए तिथि, पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व.

हिंदू धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, जिनका संबंध सिर्फ पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि बेहद खास धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से भी होता है. कार्तिक मास में आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी भी ऐसी ही एक तिथि है. इस दिन पूजा की एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है, जो आम दिनों से बिल्कुल अलग है. आमतौर पर भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की जाती है, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा भी प्रचलित है. इस पर्व को हरि-हर मिलन के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त आराधना करने से विशेष पुण्य मिलता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. कुछ मान्यताओं में इसे स्वर्ग और वैकुंठ के द्वार खुलने की तिथि भी कहा गया है. आइए जानते हैं साल 2026 में वैकुंठ चतुर्दशी कब है, इस दिन पूजा की परंपरा क्यों बदल जाती है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है.

कब है वैकुंठ चतुर्दशी 2026?

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व 23 नवंबर, सोमवार को मनाया जाएगा. यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. दिल्ली के पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि 23 नवंबर को रात 2 बजकर 36 मिनट से शुरू होकर रात 11 बजकर 42 मिनट तक रहेगी. इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है. कार्तिक मास के अंतिम पांच दिनों में आने वाली यह तिथि पूजा, स्नान, दान और भगवान के स्मरण के लिए खास मानी जाती है. वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले आती है. इसके अगले दिन देव दीपावली मनाई जाती है. इस तरह यह पर्व कार्तिक मास के धार्मिक आयोजनों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

वैकुंठ चतुर्दशी पर क्यों बदल जाती है पूजा की परंपरा?

सामान्य तौर पर भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी पर हरि-हर एकता के प्रतीक के रूप में दोनों देवताओं को एक-दूसरे की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने की परंपरा भी निभाई जाती है.

इस दिन भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है. यह परंपरा बताती है कि शिव और विष्णु को अलग-अलग मानने के बजाय एक ही परम सत्ता के दो स्वरूपों के रूप में देखा जाता है. इस पूजा के जरिए भक्त दोनों देवताओं के प्रति अपनी समान श्रद्धा प्रकट करते हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव और विष्णु एक-दूसरे के आराध्य हैं. इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी पर दोनों की एक साथ पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. हालांकि, तुलसी और बेलपत्र के इस उलट अर्पण का विधान सभी क्षेत्रों और मंदिरों में एक जैसा नहीं है.

भगवान विष्णु ने शिवजी को क्यों चढ़ाई थी अपनी आंख?

वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा भगवान विष्णु की शिव भक्ति को दर्शाती है. कथा के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु काशी पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया. उन्होंने शिवजी को एक हजार कमल के फूल अर्पित करने की तैयारी की.

भगवान विष्णु एक-एक करके कमल के फूल चढ़ाते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे. लेकिन पूजा के दौरान एक कमल का फूल कम पड़ गया. अब भगवान विष्णु के सामने अपना संकल्प पूरा करने की चुनौती थी. उन्हें कमलनयन कहा जाता है, क्योंकि उनकी आंखों की तुलना कमल से की जाती है. ऐसे में उन्होंने एक कमल के फूल के स्थान पर अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पित करने का निश्चय किया.

भगवान विष्णु की इस अनन्य भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए. उन्होंने विष्णुजी को ऐसा करने से रोका और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया. इस कथा को दोनों देवताओं के बीच प्रेम, सम्मान और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है.

आखिर इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलने की क्या है मान्यता?

वैकुंठ चतुर्दशी का नाम ही भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ से जुड़ा है. हिंदू धर्म में वैकुंठ को भगवान विष्णु का दिव्य निवास माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और उनका स्मरण करने से भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति का पुण्य मिलता है.

यही वजह है कि इस तिथि को मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति की कामना से भी जोड़ा जाता है. मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने वाले व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. इस दिन किए गए जप, तप, दान और पूजा को विशेष फलदायी माना गया है.

यहां स्वर्ग के द्वार खुलने का अर्थ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता से है. इसे ऐसी तिथि माना जाता है, जब भक्त भगवान की आराधना के जरिए जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्ति की कामना कर सकते हैं.

काशी में क्यों खास है वैकुंठ चतुर्दशी?

वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व काशी यानी वाराणसी में विशेष रूप से मनाया जाता है. यहां भगवान शिव और विष्णु के मिलन से जुड़ी परंपराओं का पालन किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु काशी विश्वनाथ के दर्शन और भगवान शिव की पूजा करने आते हैं.

काशी में इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं और भगवान शिव तथा विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं. मणिकर्णिका घाट पर भी इस दिन स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व माना जाता है.

इस पर्व का एक खास संदेश यह भी है कि भगवान शिव और विष्णु की उपासना में कोई भेद नहीं है. दोनों की आराधना एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव सिखाती है.

वैकुंठ चतुर्दशी पर कौन से काम करने चाहिए?

इस दिन कुछ धार्मिक कार्यों को विशेष पुण्यदायी माना जाता है.

1. स्नान और संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु तथा शिव का ध्यान करके पूजा का संकल्प लें.

2. शिव-विष्णु की पूजा: दोनों देवताओं को फूल, फल, धूप और दीप अर्पित करें.

3. तुलसी और बेलपत्र: अपनी परंपरा और पूजा विधान के अनुसार भगवान शिव को तुलसी तथा भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं.

4. मंत्र जाप: भगवान विष्णु के मंत्रों और शिव मंत्रों का जाप करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है.

5. दीपदान: शाम को घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर दीप जलाएं.

6. दान-पुण्य: जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य जरूरी चीजों का दान करें.

वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व हमें भगवान शिव और विष्णु के बीच एकता और परस्पर सम्मान का संदेश देता है. इस दिन की पूजा का महत्व केवल स्वर्ग या वैकुंठ प्राप्ति की कामना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक है.

