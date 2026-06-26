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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या लिख रहा है इंटरनेशनल मीडिया?

भारतीय सीनियर टीम के साथ इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर गए वैभव को लेकर न सिर्फ भारतीय फैंस उत्साहित हैं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी जैसे दिग्गज इंटरनेशनल मीडिया हाउस भी उनकी तकनीक और जज्बे के कायल हो चुकी हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 26, 2026, 01:54 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या लिख रहा है इंटरनेशनल मीडिया?

वैभव सूर्यवंशी (Image Source- BCCI)

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भारतीय क्रिकेट में जब भी कोई नया सितारा चमकता है, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है. लेकिन इस बार चर्चा किसी सीनियर खिलाड़ी की नहीं, बल्कि सिर्फ 15 साल के एक लड़के की हो रही है, जिसका नाम है- वैभव सूर्यवंशी. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए रनों का अंबार लगाने और ऑरेंज कैप जीतने वाले वैभव अब भारतीय सीनियर टीम के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर हैं. 

भारतीय टीम आज (26 जून 2026) आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच खेलने वाली है. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का भी इंटरनेशनल डैब्यू हो सकता है. इस युवा सनसनी के डैब्यू को लेकर भारत में तो उत्सुकता है ही, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी वैभव की तारीफों के पुल बांध रहा है. आपको बताते हैं कि दुनिया के बड़े अखबार और न्यूज वेबसाइट्स वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या लिख रहे हैं.

द न्यूयॉर्क टाइम्स- अमेरिका

अमेरिका के इस मशहूर अखबार ने वैभव सूर्यवंशी पर एक बेहद खास और बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया है. द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में वैभव को 'बिहार का वो लड़का जिसने दुनिया को हैरान कर दिया' कहकर संबोधित किया है. अखबार लिखता है कि 15 साल की उम्र में जहां बच्चे स्कूल और खेल में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, वहीं वैभव भारत की सीनियर टीम में जगह बना चुके हैं.

रिपोर्ट में उनके बचपन के संघर्ष, 100 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेनिंग करने और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी तकनीक का जिक्र किया गया है. अमेरिकी मीडिया उन्हें इस पीढ़ी का सबसे बड़ा 'स्पोर्टिंग प्रॉडिजी' यानी असाधारण प्रतिभाशाली खिलाड़ी मान रहा है.

बीबीसी स्पोर्ट- ब्रिटेन 

इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर गए वैभव को लेकर ब्रिटिश मीडिया में जबरदस्त हाइप है. बीबीसी स्पोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कोच जस्टिन लैंगर के हवाले से वैभव पर रिपोर्ट लिखी है. लैंगर ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "वैभव सूर्यवंशी दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनके साथ मैंने खुद आगे बढ़कर सेल्फी मांगी है, पहले एक ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल खिलाड़ी थे. मैं उनके टैलेंट और उनकी मानसिकता का मुरीद हो चुका हूं. पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से सिक्स मारना किसी जादू से कम नहीं है."

इसके अलावा, ब्रिटिश मीडिया में वहां के कड़े बाल सुरक्षा कानूनों को लेकर भी चर्चा है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र होने के कारण वैभव के लिए मैदान पर अलग ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था की गई है और बीसीसीआई ने विशेष तौर पर उनके माता-पिता को भी साथ भेजने की अनुमति दी है.

द वॉशिंगटन टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस 

द वॉशिंगटन टाइम्स और ग्लोबल न्यूज एजेंसी एपी ने वैभव की तुलना महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा से की है. उन्होंने लिखा कि वैभव जिस तरह से गेंद को इतनी ताकत और सफाई से हिट करते हैं, वह लारा की याद दिलाता है.

रिपोर्ट में सुनील गावस्कर के उस बयान को भी कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने वैभव को "भारतीय क्रिकेट के लिए भगवान का तोहफा" कहा था. विदेशी मीडिया इस बात से भी हैरान है कि जिस लड़के की उम्र अभी कार चलाने की भी नहीं है, उसने आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे दबाव वाली लीग में बड़े-बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए.

अल जजीरा 

इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने वैभव को 'T20 आईपीएल का सबसे बड़ा चमत्कार' बताया है. अल जजीरा ने लिखा कि भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने से लेकर आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने तक, वैभव ने वो सब हासिल कर लिया है जिसे पाने में लोगों का पूरा करियर निकल जाता है. इंटरनेशनल मीडिया का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ भारतीय क्रिकेट का नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट का अगला सबसे बड़ा चेहरा बनने की राह पर हैं.

 

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