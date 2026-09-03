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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सिर्फ रजिस्टर्ड मौलवी ही पढ़ा सकेंगे निकाह... उत्तराखंड में UCC के तहत लागू होगा नया 'निकाहनामा', जानिए क्या-क्या बदलेगा

उत्तराखंड सरकार राज्य में विवाह पंजीकरण को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नया 'निकाहनामा' लागू करने जा रही है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 03, 2026, 12:27 PM IST

सिर्फ रजिस्टर्ड मौलवी ही पढ़ा सकेंगे निकाह... उत्तराखंड में UCC के तहत लागू होगा नया 'निकाहनामा', जानिए क्या-क्या बदलेगा

उत्तराखंड में लागू होगा नया निकाहनामा (AI Image)

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उत्तराखंड सरकार राज्य में शादियों के रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब प्रदेश में मुस्लिम समाज में होने वाले निकाह के नियमों को कड़ा किया जा रहा है, जिसके तहत एक आधिकारिक 'निकाहनामा' लागू होगा और इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. 

नए नियमों से क्या-क्या बदलेगा?

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और राज्य वक्फ बोर्ड ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक, इस फैसले की सबसे बड़ी वजह दूल्हा और दुल्हन दोनों को कानूनी सुरक्षा देना है, ताकि झूठी जानकारियों या फर्जीवाड़े के आधार पर होने वाली शादियों पर रोक लगाई जा सके.

रजिस्टर्ड मौलवी ही पढ़ाएंगे निकाह

अब हर कोई मौलवी निकाह नहीं पढ़ा सकेगा. केवल वही निकाह वैध माना जाएगा जो सरकार या वक्फ बोर्ड से मान्यता प्राप्त (रजिस्टर्ड) मौलवी करवाएंगे.

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए शर्त

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) पोर्टल पर मैरिज रजिस्ट्रेशन तभी स्वीकार किया जाएगा, जब निकाह किसी अधिकृत मौलवी और नए फॉर्मेट वाले निकाहनामा के जरिए हुआ हो.

पूरी डिटेल देना जरूरी

नए निकाहनामे में दूल्हा-दुल्हन की सही पहचान, उनका धर्म, पंथ, शादी की तारीख, मौलवी का लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर, गवाहों के नाम और उनका पूरा पता दर्ज करना अनिवार्य होगा.

फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

नाम या पहचान छिपाकर की जाने वाली अंतर-धार्मिक शादियों या बिना कानूनी प्रक्रिया के होने वाले निकाहों पर अब पूरी तरह अंकुश लगेगा.

सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? 

अक्सर देखा गया है कि निकाह के मामलों में उम्र, निवास या पहले से शादीशुदा होने जैसी जानकारियों में गड़बड़ी सामने आती है. जब कोई विवाद खड़ा होता है, तो निकाह कराने वाले मौलवी या गवाहों का कोई अतापता ही नहीं मिलता, जिससे खास तौर पर महिलाओं को इंसाफ मिलने में भारी परेशानी होती है.

इस नई व्यवस्था से सरकार के पास सभी शादियों का एकदम सही रिकॉर्ड रहेगा, जिससे महिलाओं के सामाजिक और कानूनी हक सुरक्षित रहेंगे. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां UCC लागू है.

कब तक लागू होगी नई व्यवस्था? 

उन्होंने कहा कि नए निकाहनामे को लेकर चर्चा चल रही है और इसके लिए एक विशेष समिति गठित की गई है. अगले 2 से 3 महीनों में इसका अंतिम ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान का F-16 गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने छोड़ी एयरफोर्स, अब इस प्राइवेट एयरलाइन में आएंगे नजर

 

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