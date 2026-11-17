Uttarakhand Bus Accident: बस हरिद्वार से चमोली जा रही थी. बस के खाई में गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया.

मौके पर SDRF और पुलिस की टीमें पहुंचीं हैं

हादसा ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर हुआ

Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 17 नवंबर (मंगलवार) की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. गूलर बाजार के पास यात्रियों से भरी एक बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 26 घायल हुए हैं. दुर्घटना के समय बस में 30 से 35 यात्री सवार थे.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार सूचना मिलने पर, ब्यासी और ढालवाला की SDRF टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टिहरी की डीएम नितिका खंडेलवाल और SSP श्वेता चौबे घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं.

STORY | Eight killed, 26 injured as bus plunges into 100-metre gorge in Uttarakhand's Tehri Garhwal Eight people were killed and 26 others injured after a passenger bus plunged into a 100-metre-deep gorge in Uttarakhand's Tehri Garhwal district early Monday, officials said. The accident occurred at around 4.30 am when the bus lost control near Gular Bazaar and fell into the gorge below Gular bridge, they said. READ: https://t.co/4REOXtedAr — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026

कैसे खाई में गिरी बस?

हादसे में घायल हुए पंकज ने बताया कि ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था. मैंने उससे गाड़ी धीमी करने के लिए भी कहा था फिर मुझे झपकी आ गई और उसके बाद क्या हुआ, मुझे नहीं पता. यात्रियों ने उसे दो-तीन बार गाड़ी धीमी करने के लिए कहा, लेकिन वह पूरी स्पीड गाड़ी चला रहा था.

हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ, जब गुलाल बाजार के पास बस अनियंत्रित होकर गुलाल पुल के नीचे खाई में गिर गई. बस हरिद्वार से चमोली जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ. बस में लगभग 30-35 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 26 घायलों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बस से निकाल लिया गया है.

घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है. बस के नीचे खाई में गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और प्रशासन को हादसे की सूचना दी.

रुद्रप्रयाग में भी 6 की मौत

सोमवार देर रात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बांसवाड़ा-मोहनखाल मोटर मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि गाड़ी पोखरी से रंसी जा रही थी, तभी भटवारी-कंडारा के पास ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क से उतरकर खाई में जा गिरी. अधिकारियों के अनुसार, गाड़ी में लगभग नौ से दस यात्री सवार थे.

Deeply disturbed to learn about the loss of lives due to a mishap in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. I extend my deepest condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) November 17, 2026

टिहरी में पहले भी हुए है बड़े हादसे

इससे पहले मई 2012 में ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर बस एक्सीडेंट हुआ था. ऋषिकेश के पास चारधाम यात्रा करके लौट रहे मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस गंगा नदी में गिरी गई थी. इस हादसे में 24 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हुए थे. हादसा टिहरी जिले के ब्यास इलाके में हुआ, जो ऋषिकेश से करीब 32 किलोमीटर दूर है.



बस को बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) के एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर गंगा नदी में जा गिरी. टक्कर इतनी तेज थी कि बस की छत भी उखड़ गई थी.

बस में एमपी के मंदसौर जिले के चड़वाड़ा गांव के 41 श्रद्धालु सवार थे. सभी 13 मई को ऋषिकेश से चारधाम यात्रा पर निकले थे. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ था.

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