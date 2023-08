उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, देखते ही देखते ढह गई देहरादून डिफेंस कॉलेज की इमारत

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड में बारी बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है. भारी बारिश के चलते देहरादून डिफेंस कॉलेज की एक इमारत ही ढहर गई है. मालदेवता में बनी इस इमारत के ढहने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यह इमारत देखते ही देखते ढह जाती है. मौसम विभाग ने रविवार को ही भारी बारिश का अनुमान जताया था और कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था. साथ ही, अगले 24 घंटों तक कई इलाकों में भारी बारिश और बिजली कड़कने के आसार जताए गए थे.

मालदेवता में बना देहरादून डिफेंस कॉलेज गढ़वाल हिमालय के निचले इलाके में बसा हुआ है. यह कॉलेज आईआईआईटी के टेक्निकल कोर्सेज के साथ-साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस सेवा से जुड़ी अन्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करता है. अब इस कॉलेज की एक इमारत भारी बारिश की वजह से ढह गई है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉलेज के ठीक सामने से काफी ज्यादा पानी बह रहा है.

VIDEO | Dehradun Defence College building in Uttarakhand's Maldevta collapses amid incessant rainfall. More details are awaited.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/YUZJozBkGz