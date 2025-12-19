2026 से महंगा पड़ेगा उत्तराखंड का ट्रिप, देवभूमि में कार से लेकर बस तक से एंट्री लेने पर लगेगा सेस, जानें किससे कितनी होगी वसूली

बंगाल- मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के नाम से टी शर्ट की सेल, 150 रुपये कीमत | डंकी रूट मामले में जालंधर में 13 ठिकानों पर ED की रेड, एजेंट के ठिकानों से ₹4.62 करोड़ नकद, 313kg चांदी और 6 किलो सोने की ईंट बरामद | जम्मू-कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों को लेकर तलाशी अभियान, पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना का अलर्ट जारी | दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का बयान- दिल्ली का प्रदूषण कोई मौसमी मुद्दा नहीं
भारत
Green Cess Uttarakhand:अब उत्तराखंड घूमने जाने वालों को यह सेस देना होगा. चाहे फिर आप देवभूमि जाने के लिए कोई वाहन क्यों न चुन लें. हालांकि इसकी कैटेगरी अलग अलग होगी. यानी बस से लेकर गाड़ियों से सेस वसूली अलग अलग होगी.
Uttarakhand Green Cess: नये साल की शुरुआत के साथ ही अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान जान रहे हैं तो आपका झटका लग सकता है. इसकी वजह अब आपको उत्तराखंड घूमने के लिए पहले से ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इसकी वजह अब उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से देवभूमि आने वाले पर्यटकों से सेस वसूलेगी. सरकार का दावा है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण को बनाये रखने के लिए उठाया जा रहा है...
अब उत्तराखंड घूमने जाने वालों को यह सेस देना होगा. चाहे फिर आप देवभूमि जाने के लिए कोई वाहन क्यों न चुन लें. हालांकि इसकी कैटेगरी अलग अलग होगी. यानी बस से लेकर गाड़ियों से सेस वसूली अलग अलग होगी. इसमें सरकार सभी वाहनों से 80 रुपये से लेकर 700 रुपये तक वसूल करेगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हुई बैठक के दौरान परिवहन विभाग को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दे दिये हैं. साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर इसे दो वर्षों पहले तक ठीक से वसूलन न करने को लेकर फटकार लगाई.
सरकार अब तक सेस की वसूली वाहनों की एंट्री के साथ कर रही थी, लेकिन यह पूरे तरीके से नहीं हो पा रही थी. अब सरकार ने ग्रीन सेस की वसूली के लिए डिजिटल तरीका अपनाने की तैयारी कर ली है. यानी अब उत्तराखंड में एंट्री के साथ ही आपके फास्टटैग से टोल टैक्स की तरह ही ग्रीन सेस कट जाएगा. वहीं ग्रीन सेस न देने पर उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहन मालिक को नोटिस भेजा जाएगा. इसके साथ ही चालान काटा जा सकता है.
ग्रीन सेस की बात करें तो भारी वाहनों से 450 रुपये से लेकर 700 रुपये तक ग्रीन सेस की वसूली की जाएगी. वहीं छोटी गाड़ी और वैन से 80 रुपये तक ग्रीन वसूला जाएगा. 12 सीट या उससे ज्यादा की बसों से 140 ग्रीन सेस वसूला जाएगा. यह चार्ज सिर्फ एक दिन के लिए ही होगा. हालांकि जिन लोगों को बार बार उत्तारखंड आना जाना पड़ता है. वह लोग 1 से 3 महीने का पास बनवा सकते हैं, जिसमें ग्रीन सेस की दरें कुछ कम हो जाएगी.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर