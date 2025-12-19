FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

2026 से महंगा पड़ेगा उत्तराखंड का ट्रिप, देवभूमि में कार से लेकर बस तक से एंट्री लेने पर लगेगा सेस, जानें किससे कितनी होगी वसूली

Green Cess Uttarakhand:अब उत्तराखंड घूमने जाने वालों को यह सेस देना होगा. चाहे फिर आप देवभूमि जाने के लिए कोई वाहन क्यों न चुन लें. हालांकि इसकी कैटेगरी अलग अलग होगी. यानी बस से लेकर गाड़ियों से सेस वसूली अलग अलग होगी.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 19, 2025, 12:52 PM IST

2026 से महंगा पड़ेगा उत्तराखंड का ट्रिप, देवभूमि में कार से लेकर बस तक से एंट्री लेने पर लगेगा सेस, जानें किससे कितनी होगी वसूली
Uttarakhand Green Cess: नये साल की शुरुआत के साथ ही अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान जान रहे हैं तो आपका झटका लग सकता है. इसकी वजह अब आपको उत्तराखंड घूमने के लिए पहले से ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इसकी वजह अब उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से देवभूमि आने वाले पर्यटकों से सेस वसूलेगी. सरकार का दावा है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण को बनाये रखने के लिए उठाया जा रहा है... 

जाने किस पर कितना लगेगा सेस

अब उत्तराखंड घूमने जाने वालों को यह सेस देना होगा. चाहे फिर आप देवभूमि जाने के लिए कोई वाहन क्यों न चुन लें. हालांकि इसकी कैटेगरी अलग अलग होगी. यानी बस से लेकर गाड़ियों से सेस वसूली अलग अलग होगी. इसमें सरकार सभी वाहनों से 80 रुपये से लेकर 700 रुपये तक वसूल करेगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हुई बैठक के दौरान परिवहन विभाग को इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के निर्देश दे दिये हैं. साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर इसे दो वर्षों पहले तक ठीक से वसूलन न करने को लेकर फटकार लगाई. 

FASTag से की जाएगी सेस की वूसली

सरकार अब तक सेस की वसूली वाहनों की एंट्री के साथ कर रही थी, लेकिन यह पूरे तरीके से नहीं हो पा रही थी. अब सरकार ने ग्रीन सेस की वसूली के लिए डिजिटल तरीका अपनाने की तैयारी कर ली है. यानी अब उत्तराखंड में एंट्री के साथ ही आपके फास्टटैग से टोल टैक्स की तरह ही ग्रीन सेस कट जाएगा. वहीं ग्रीन सेस न देने पर उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहन मालिक को नोटिस भेजा जाएगा. इसके साथ ही चालान काटा जा सकता है.

आइए जानते हैं किस वाहन कितना वसूला जाएगा ग्रीन सेस

ग्रीन सेस की बात करें तो भारी वाहनों से 450 रुपये से लेकर 700 रुपये तक ग्रीन सेस की वसूली की जाएगी. वहीं छोटी गाड़ी और वैन से 80 रुपये तक ग्रीन वसूला जाएगा. 12 सीट या उससे ज्यादा की बसों से 140 ग्रीन सेस वसूला जाएगा. यह चार्ज सिर्फ एक दिन के लिए ही होगा. हालांकि जिन लोगों को बार बार उत्तारखंड आना जाना पड़ता है. वह लोग 1 से 3 महीने का पास बनवा सकते हैं, जिसमें ग्रीन सेस की दरें कुछ कम हो जाएगी. 

इन लोगों को मिल सकती है छूट

आपको बता दें कि ग्रीन से दूसरों राज्यों के बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर ओर कंबाइन हार्वेस्टर, एंबुलेंस, शव वाहन, फायर टेंडर से लेकर सेना के वाहनों से किसी भी तरह का सेस नहीं वूसला जाएगा. इसके अलावा सेस को इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहनों से भी नहीं लिया जाएगा.

