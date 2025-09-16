देहरादून जल सैलाब की ऐसी भयानक तस्वीर, मदद के लिए चीखते रहे लोग, नदी में तिनके की तरह वह गया ट्रैक्टर, देखें Video

Dehradun cloudburst: देहरादून में बादल फटने से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. हाल ही में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में नदी के बीचोबीच कुछ लोग फंसे हुए थे जो मदद के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन....

Dehradun cloudburst: इस साल बारिश का कहर पूरे देश में इस कदर देखने को मिल रहा है जैसे कहीं पर प्रलय की शुरूआत हो चुकी है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने की घटना तबाही मची हुई है. सोमवार देर रात हुई भारी बारिश के बाग कई सड़कें टूट गईं. होटल-दुकानें बह गए जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस जल प्रलय के कई वीडियो भी सामने आ चुके है जो वाकई बहुत डरावने और दिल दहला देने वाले हैं.

मदद के लिए चिल्लाते रहे लोग

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें मदद की गुहार लगाते नदी के बीचों बीच ट्रैक्टर पर फंसे कुछ लोग देखते ही देखते नदी के तेज बहाव में बह गए और लोगों में चीख पुकार मच गई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में करीब सात लोगों के मौत की आशंका है. यह वीडियो विकासनगर में उफनती टोंस नदी का बताया जा रहा है. बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रॉली पर चढ़कर मदद के लिए चिल्ला रहे लोग मजदूर हैं.

HAPPENING NOW: A devastating cloudburst triggered a dangerous rise in the river, sweeping away several people in a tractor-trolley. Authorities are on high alert as rescue operations continue in Vikasnagar, Dehradun, Uttarakhand, india. pic.twitter.com/eRE5sGT8GH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 16, 2025

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस खौफनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लगभग 10 मज़दूर नदी के बीचों-बीच फंसे एक ट्रैक्टर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. वे सभी किनारे पर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं और ऊपर की तरफ हाथ हिलाकर इशारा भी करते है ताकी उन्हें कोई बचा सके. लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और और पूरा ट्रैक्टर पलट गया और सभी लोग तिनके की तरह बह गए.

नदी के बीचोंबीच ये लोग फंसे कैसे?

ये सब देखकर किनारे पर खड़े लोग चिल्लाने लगे लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए. ये मजदूर नदीं के बीचों बीच कैसे फंसे ये फिलहाल पता नहीं चल सका है. जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद विकासनगर में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. ये सभी मजदूर खनन कार्य के लिए गए हुए थे.

