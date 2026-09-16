FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अपने बर्थडे पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, मिला इतना प्यार कि नम हो गईं आंखें

अपने बर्थडे पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, मिला इतना प्यार कि नम हो गईं आंखें

EPFO में बड़ा बदलाव, 12 साल बाद बढ़ सकती है PF की वेज लिमिट, 15000 से 25,000 करने पर चल रही कैबिनेट की चर्चा

EPFO में बड़ा बदलाव, 12 साल बाद बढ़ सकती है PF की वेज लिमिट, 15000 से 25,000 करने पर चल रही कैबिनेट की चर्चा

डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील तो SC ने लगा दी फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अपने बर्थडे पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, मिला इतना प्यार कि नम हो गईं आंखें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया. इस दौरान बच्चों के गाने से वह बेहद भावुक नजर आए, जानें उन्होंने इन खास बच्चों के लिए क्या कहा...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 16, 2026, 02:01 PM IST

अपने बर्थडे पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, मिला इतना प्यार कि नम हो गईं आंखें

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों संग मनाया जन्मदिन.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार, 16 सितंबर 2026 को अपने 51वें जन्मदिन के मौके पर देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे. उन्होंने यहां पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाया. सीएम ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके बीच समय बिताकर जन्मदिन की खुशियां साझा कीं.  उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनके साथ आत्मीय माहौल में वक्त बिताया.

बच्चों का गाना सुन भावुक हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए. सीएम धामी ने बच्चों का हाल जाना और उनसे बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया. इस दौरान बच्चों और मुख्यमंत्री के बीच स्नेह और अपनत्व का माहौल रहा. बच्चों की खुशी और उनके साथ बिताए गए समय को मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन का खास अनुभव बताया. बच्चों ने सीएम के लिए एक खास गाना भी गाया जिसे सुनकर वे बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बच्चों के बीच बिताया गया समय जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि बच्चों का स्नेह और उनके चेहरों पर दिखाई देने वाली खुशी उनके लिए जन्मदिन का सबसे खास और यादगार उपहार है. उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हर बच्चे में प्रतिभा और आगे बढ़ने की क्षमता होती है. जरूरत इस बात की है कि उन्हें सही अवसर, प्रोत्साहन और विश्वास मिले.

सीएम धामी ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए यूं किया प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर और सम्मान मिलना जरूरी है. दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसमें समाज की भी अहम भूमिका है. बच्चों को शिक्षा, प्रोत्साहन और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण देना सामूहिक जिम्मेदारी है.

जन्मदिन के इस खास मौके पर देहरादून में सीएम की पत्नी गीता पुष्कर धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और स्कूल के शिक्षक भी मौजूद रहे. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement