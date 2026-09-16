अपने बर्थडे पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, मिला इतना प्यार कि नम हो गईं आंखें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया. इस दौरान बच्चों के गाने से वह बेहद भावुक नजर आए, जानें उन्होंने इन खास बच्चों के लिए क्या कहा...

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार, 16 सितंबर 2026 को अपने 51वें जन्मदिन के मौके पर देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे. उन्होंने यहां पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाया. सीएम ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके बीच समय बिताकर जन्मदिन की खुशियां साझा कीं. उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनके साथ आत्मीय माहौल में वक्त बिताया.

बच्चों का गाना सुन भावुक हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए. सीएम धामी ने बच्चों का हाल जाना और उनसे बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया. इस दौरान बच्चों और मुख्यमंत्री के बीच स्नेह और अपनत्व का माहौल रहा. बच्चों की खुशी और उनके साथ बिताए गए समय को मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन का खास अनुभव बताया. बच्चों ने सीएम के लिए एक खास गाना भी गाया जिसे सुनकर वे बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बच्चों के बीच बिताया गया समय जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि बच्चों का स्नेह और उनके चेहरों पर दिखाई देने वाली खुशी उनके लिए जन्मदिन का सबसे खास और यादगार उपहार है. उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हर बच्चे में प्रतिभा और आगे बढ़ने की क्षमता होती है. जरूरत इस बात की है कि उन्हें सही अवसर, प्रोत्साहन और विश्वास मिले.

सीएम धामी ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए यूं किया प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर और सम्मान मिलना जरूरी है. दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसमें समाज की भी अहम भूमिका है. बच्चों को शिक्षा, प्रोत्साहन और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण देना सामूहिक जिम्मेदारी है.

जन्मदिन के इस खास मौके पर देहरादून में सीएम की पत्नी गीता पुष्कर धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और स्कूल के शिक्षक भी मौजूद रहे.