मंच से माइक फेंका, कुर्सी उठाकर मारी और फिर कॉलर पकड़ा...CM के सामने स्टेज पर नहीं बोल पाए तो भड़के कांग्रेस MLA, Video

कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सीएम पुष्कर धामी को चुनौती दी है कि वो उनके सामने उपचुनाव लड़ लें. अगर उनकी जमानत जब्त नहीं हुई तो मेरा नाम हरीश धामी नहीं.

मंच से ही माइक फेंका, दौड़कर स्टेज से उतरे और कुर्सी उठाकर साउंड इंजीनियर्स को मारी, फिर एक व्यक्ति की कॉलर पकड़ी और थप्पड़ मारा, लेकिन उसने खुद को बचा लिया... ये सबकुछ हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस विधायक हरीश धामी स्टेज से नहीं बोल पाए तो भड़क गए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत-तिब्बत बॉर्डर के पास जौलजीबी मेले का उद्घाटन करने आए थे. इसी दौरान कांग्रेस विधायक मंच से बोलना चाहते थे, लेकिन उनका माइक बंद हो गया तो वो भड़क गए. हरीश धामी ने मंच से माइक फेंक दिया और फिर कुर्सी फेंकी. उनके लोगों ने मंच पर तोड़फोड़ की. इस घटना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद शुरू हो गया है.

Uttarakhand Congress MLA Harish Dhami gets into a heated lafda at Jauljibi Fair, allegedly throwing chairs and a microphone at sound staff and damaging stage equipment. https://t.co/SJEVrIppLg — IndianLafda (@IndianLafdaa) November 14, 2026

कांग्रेस MLA के खिलाफ FIR दर्ज

बीजेपी ने धारचूला के विधायक हरीश धामी के व्यवहार की आलोचना की क्योंकि उन्होंने सीएम धामी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. अमर उजाला के मुताबिक, इस मामले में जौलजीबी थाने के SHO की तहरीर पर हरीश धामी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

मुख्यमंत्री में सच सुनने की हिम्मत नहीं: कांग्रेस MLA

हरीश धामी ने कहा, 'सरकार भ्रष्टाचारी है और विपक्षी पार्टी से डरी हुई है. मुख्यमंत्री के पास राज्य में हुए करप्शन का सच सुनने की हिम्मत नहीं है. मैं इस मेले का अध्यक्ष हूं, लेकिन अध्यक्ष होने के बावजूद मुझे बोलने और स्थानीय लोगों की मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखने तक का मौका नहीं दिया गया.'

कांग्रेस विधायक ने बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं दो दिन पहले क्षेत्र में हुई 8 साल की बच्ची की मौत और कनार में सड़क से जुड़ी समस्या सरकार के सामने रखना चाहता था. उन्होंने कहा कि इन दोनों गंभीर विषयों के लिए आवाज उठाना क्या अपराध है.

मेला सिर्फ तारीफ का मंच नहीं: हरीश धामी

उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री जी, मेला केवल सरकार की तारीफ करने का मंच नहीं है. यह प्रदेश की जनता की समस्याओं, पीड़ा और अधिकारों की आवाज उठाने का लोकतांत्रिक मंच है. एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता के सवालों को रखना मेरा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है.'

हरीश धामी ने ANI से बात करते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री भाग रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं. वो डरे हुए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है. जहां तक मेरी बात है, मैं कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा. इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है. मैं बेखौफ हूं. मुख्यमंत्री जो चाहें करें, मैं एक और कानूनी केस का सामना करने के लिए रेडी हूं. हमारे लिए हथकड़ी आभूषण की तरह है.'

#WATCH | Pithoragarh, Uttarakhand: Following yesterday's uproar at the Jauljibi Fair, Congress MLA from Dharchula, Harish Dhami, says, "An 8-year-old child has lost his life, yet he feels no shame—instead, he boasts about having built such a beautiful road all the way to Lipulekh. Did he not feel even a shred of shame while saying this, considering he had visited the child’s home just the day before to offer his condolences to the grieving family? We had hoped that the Chief Minister would take some concrete action for the people of Kanar, who are currently on an indefinite hunger strike in Bitaugarh, and send a representative to persuade them to end their protest. We also expected a representative of the Chief Minister to visit the family of the 8-year-old child who passed away and acknowledge that this was a failure on the government's part, ensuring that no other child would lose their life on this road in the future. The Chief Minister is running away and living in fear—he is afraid because he has engaged in corruption. As for me, I have never been involved in corruption or committed any wrongdoing; that is why I have nothing to fear. I stand tall and unafraid. I have told the Chief Minister today: 'Take whatever action you wish to take. You have kept me entangled in legal cases for years on end—go ahead and file another one; I can handle that too.' To us, handcuffs are like ornaments. I have challenged Pushkar Dhami directly: 'If you have the courage, face me in a by-election today.' If I don't ensure that your security deposit is forfeited, then my name isn't Harish Dhami." (Pic-2 screenshot from a viral video that showed the MLA hurling his mic off stage) — ANI (@ANI) November 15, 2026

अगर हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव लड़ें: कांग्रेस विधायक

सीएम धामी को चुनौती देते हुए हरीश धामी ने कहा, 'मैंने पुष्कर सिंह धामी को सीधी चुनौती देता हूं. अगर आपमें हिम्मत है तो आज उपचुनाव में मेरा सामना करें. अगर मैं आपकी जमानत जब्त नहीं करा पाया तो मेरा नाम हरीश धामी नहीं.'

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा, 'मौजूदा सरकार ने जिले के एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आमंत्रित न करके सभी नैतिक मूल्यों को तहस-नहस कर दिया है.'

कांग्रेस विधायक के व्यवहार पर क्या बोली बीजेपी?

बीजेपी के सीनियर नेता महेंद्र सिंह बुदियाल ने कांग्रेस विधायक की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास समय की कमी होने के कारण कार्यक्रम को पहले ही शॉर्ट कर दिया गया था. बुदियाल ने कहा, 'मुख्यमंत्री के लिए विधायक ने जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वह निंदनीय है. भाजपा इसे विधायक की हताशा मानती है क्योंकि धारचूला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का आधार कमजोर हो रहा है.'

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